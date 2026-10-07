La confesión de Leonel Flores tras jugar con Lionel Messi: "No me animé a pedirle una foto"

Messi reaccionó en ambas situaciones. Primero, le reclamó la devolución de una pared y luego le gritó “hacé el gol” después de la segunda oportunidad desperdiciada. Lejos de tomarlo como una crítica negativa, Flores reconoció el enorme valor de recibir indicaciones del capitán. “Todas las palabras que vengan de él hay que tomarlas”, comentó después del encuentro.

Lionel Messi sumó otra asistencia en su despedida de la Selección Argentina.

El pedido que Flores no se animó a hacerle a Messi

Más allá de las acciones futbolísticas, para el juvenil lo más importante fue haber compartido cancha con el jugador que admiró durante toda su vida. La emoción quedó reflejada en sus declaraciones posteriores al encuentro.

“Lo pongo arriba de todo, es un día inolvidable para mí. Es un privilegio poder estar en su despedida, en este último partido. La verdad me lo llevo adentro del corazón”, declaró Flores en los pasillos del Monumental.

El joven también reveló que no se animó a pedirle una fotografía al capitán. Sin embargo, encontró otra manera de conservar un recuerdo de una noche irrepetible: “No me animé a pedirle una foto, hice que me firme una camiseta nomás. Impone mucho, es el mejor de todos lo tiempos y una persona muy buena también”, contó.

“ES UN PRIVILEGIO ESTAR EN ESTOS PARTIDOS, TOCÓ DISFRUTARLOS Y AHORA HAY QUE SEGUIR ADELANTE PARA QUE EN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA PUEDA ESTAR TAMBIÉN” Leonel #Flores https://t.co/enoSzT2vmq — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) October 7, 2026

Flores, uno de los jóvenes que mira Scaloni

La actuación de Flores durante esta fecha FIFA lo convirtió en uno de los nombres a seguir dentro del proceso de renovación de la Selección Argentina. A diferencia de otros futbolistas que recibieron su primera convocatoria, el jugador de Boca sumó minutos en los tres compromisos y dejó buenas sensaciones.

El recambio que atraviesa la Albiceleste después de la despedida de Messi obligará a Lionel Scaloni a encontrar nuevas variantes ofensivas. En ese escenario, Flores aparece como uno de los jóvenes que buscan ganarse un lugar.

El propio entrenador destacó su potencial y remarcó la necesidad de acompañarlo durante su crecimiento: “Leo hizo lo que le pedimos. Le dijimos que haga lo mismo que hace en su club. Es un chico y tenemos que cuidarlo. Sé que el Vasco lo hace en su club, y acá será responsabilidad nuestra”, explicó el pujatense.

El director técnico nacional también incluyó a Flores dentro del grupo de talentos que deberán ser protegidos durante esta nueva etapa. “Son talentos, siempre los cuidaremos”, había señalado al referirse al juvenil de Boca y a otros nombres jóvenes del plantel.