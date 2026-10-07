La confesión de Leonel Flores tras jugar con Lionel Messi: "No me animé a pedirle una foto"
El juvenil de Boca vivió días extraordinarios: debutó con Argentina, marcó dos goles para el Xeneize y terminó compartiendo cancha con el capitán en su despedida de la Albiceleste.
Para Leonel Flores, los últimos días parecen sacados de una película. El futbolista de 19 años tuvo una seguidilla de acontecimientos que marcaron un antes y un después en su carrera: debutó con la Selección Argentina, convirtió un doblete con Boca y tuvo la oportunidad de compartir el campo de juego con Lionel Messi en el partido que significó la despedida del capitán.
La historia comenzó el miércoles pasado, cuando Flores tuvo su estreno con la Albiceleste frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Poco después, el joven volvió a ser protagonista con la camiseta azul y oro al marcar dos goles en el triunfo por 3-0 ante Unión.
Menos de un día después, volvió a ingresar para la Selección en el amistoso frente a Burkina Faso. Finalmente, completó su particular recorrido el martes ante Benín, cuando entró en el segundo tiempo del triunfo argentino y coincidió durante varios minutos con Messi.
La semana soñada de Leonel Flores
Flores ingresó a los 78 minutos para reemplazar a Lautaro Martínez. Ubicado sobre el sector izquierdo del ataque, rápidamente buscó participar del juego y aprovechar su velocidad y capacidad para desequilibrar. Durante esos minutos tuvo dos oportunidades muy claras para conseguir su primer gol con la camiseta argentina.
En ambas intervino Messi, quien encontró al juvenil con pases precisos. La primera terminó con una definición de Flores que fue contenida por el arquero Allagbé. En la segunda, el futbolista de Boca demoró un instante de más y su remate terminó bloqueado.
Messi reaccionó en ambas situaciones. Primero, le reclamó la devolución de una pared y luego le gritó “hacé el gol” después de la segunda oportunidad desperdiciada. Lejos de tomarlo como una crítica negativa, Flores reconoció el enorme valor de recibir indicaciones del capitán. “Todas las palabras que vengan de él hay que tomarlas”, comentó después del encuentro.
El pedido que Flores no se animó a hacerle a Messi
Más allá de las acciones futbolísticas, para el juvenil lo más importante fue haber compartido cancha con el jugador que admiró durante toda su vida. La emoción quedó reflejada en sus declaraciones posteriores al encuentro.
“Lo pongo arriba de todo, es un día inolvidable para mí. Es un privilegio poder estar en su despedida, en este último partido. La verdad me lo llevo adentro del corazón”, declaró Flores en los pasillos del Monumental.
El joven también reveló que no se animó a pedirle una fotografía al capitán. Sin embargo, encontró otra manera de conservar un recuerdo de una noche irrepetible: “No me animé a pedirle una foto, hice que me firme una camiseta nomás. Impone mucho, es el mejor de todos lo tiempos y una persona muy buena también”, contó.
Flores, uno de los jóvenes que mira Scaloni
La actuación de Flores durante esta fecha FIFA lo convirtió en uno de los nombres a seguir dentro del proceso de renovación de la Selección Argentina. A diferencia de otros futbolistas que recibieron su primera convocatoria, el jugador de Boca sumó minutos en los tres compromisos y dejó buenas sensaciones.
El recambio que atraviesa la Albiceleste después de la despedida de Messi obligará a Lionel Scaloni a encontrar nuevas variantes ofensivas. En ese escenario, Flores aparece como uno de los jóvenes que buscan ganarse un lugar.
El propio entrenador destacó su potencial y remarcó la necesidad de acompañarlo durante su crecimiento: “Leo hizo lo que le pedimos. Le dijimos que haga lo mismo que hace en su club. Es un chico y tenemos que cuidarlo. Sé que el Vasco lo hace en su club, y acá será responsabilidad nuestra”, explicó el pujatense.
El director técnico nacional también incluyó a Flores dentro del grupo de talentos que deberán ser protegidos durante esta nueva etapa. “Son talentos, siempre los cuidaremos”, había señalado al referirse al juvenil de Boca y a otros nombres jóvenes del plantel.
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