La confesión de Roger Federer que sacudió al mundo del tenis: "Quizás algo suceda en 2026"

Roger Federer - Rolando Garros.jpg

Federer también habló de la relación que mantiene con Rafael Nadal y Novak Djokovic, sus máximos rivales durante casi dos décadas. Aseguró que el tiempo ayudó a mirar esos vínculos desde otra perspectiva.

“Rivalidades como esa crean un vínculo enorme... Hoy lo veo de forma muy distinta, con mucha más perspectiva”, afirmó. Y añadió una reflexión sobre cómo cada uno transita ese proceso: “Novak aún no lo entiende. Rafa lo va asimilando poco a poco”. El suizo explicó que, una vez fuera de la competencia, la mirada cambia y los recuerdos toman un valor único. “Me encantaría sentarme a charlar sobre los viejos tiempos”, remarcó.

Su ingreso al Salón de la Fama

Federer fue confirmado oficialmente como nuevo integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional, un reconocimiento que parecía inevitable pero igual lo emocionó: “Jamás creí que llegaría al Salón de la Fama del Tenis ni que ganaría Wimbledon... Simplemente esperaba entrar en el circuito profesional”, reflexionó. Su nombramiento se hará oficial en la ceremonia de 2025 en Newport, Rhode Island.