Nació el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte: "Sólo Dios sabe cuánto te soñamos"

El tema fue revelado en detalle por Cinthia Fernández en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece). La panelista comenzó explicando la dinámica social del conflicto: “El tema es que él le fue infiel con su mejor amiga y ese grupito de amigos pertenecía al grupo de papis del colegio. Estamos hablando de un cuarteto”.

Con los nombres ya descubiertos, Fernández informó: “Son Fernando Gago y Gisela Dulko. Se separaron, lamentablemente. Él le fue infiel con una señorita que se llama Verónica, que tiene una escuela de danza en Nordelta”.

Cinthia Fernández detalló el duro momento que habría vivido la extenista al encontrar a Gago in fraganti con su amante en la propia casa que compartían. El escenario de la infidelidad se centró en un entorno social muy específico: “Todo esto transcurre en entre el Barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban al colegio y los tuvo que sacar y, aparentemente, los cambió a un colegio de San Isidro, hablo de Gisela”, indicó.

Dando detalles del momento preciso en que Dulko descubrió la infidelidad, la bailarina relató: “Ella los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puerta y estaban Fernando y esta chica Verónica”, lo que provocó la indignación de las otras panelistas. Yanina Latorre calificó la situación como: “Son dos perversos. Háganlo en otro lado”.

Cinthia Fernández cerró el segmento asegurando que Verónica Laffitte también era madre en el mismo colegio: “Esta señorita llamada Verónica Laffitte -está toda chequeada la conexión, aseguró- es mamá del colegia, dicen que la hija es una muñequita, el chico con el que estaba es un bombón y un buen papá”.