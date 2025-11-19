Marcelo Bielsa, tras la goleada de Estados Unidos a Uruguay: "No es un problema de jugadores"

Tras la fuerte derrota, Bielsa fue apuntado por los medios uruguayos y los hinchas. "Catastrófica noche de la Celeste que sufrió cuatro goles en un tiempo y fue goleada", tituló El País, que luego precisó: "Si la imagen que había dejado el equipo ante los aztecas (empate 0-0 hace unos días) había sido preocupante, mucho más lo es luego del encuentro frente a los norteamericanos"

Por su parte, Montevideo Portal tituló: "Un desastre". El mismo medio oriental agregó que se vio un "triste equipo celeste".

usa uruguay

Marcelo Bielsa, se responsabilizó por la derrota

En conferencia de prensa, el DT rosarino aseguró que hay una responsabilidad y crítica muy grande “en la gestión que lleva al frente”.

“No tengo sensación de reclamo hacia nadie”, comenzó diciendo el argentino en conferencia de prensa y amplió: “Lo que sale afectado después de esta actuación es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores y de los recursos”.

“Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y como planteo el partido, como elijo los jugadores, cual es el estilo que propongo”, repitió más tarde asumiendo su responsabilidad, para ir a más: “Nuestro equipo jugó con futbolistas que lo hacen con más frecuencia, contra rivales que no lo hacen habitualmente en Estados Unidos y las diferencias fueron las que se vieron”.

bielsa conferencia

Luego aclaró: “No siento que haya que hacer un reclamo individual, ni colectivo y al no tener esa sensación se agranda de la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda”.

Ante la consulta de las bajas de jugadores como Valverde o Darwin Núñez, señaló: “No es un problema de ausencias”.

“No puedo decir que hay que hacer de aquí a marzo para modificar esta realidad porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y para eso se necesita de un partido, cosa que hasta ese momento no lo habrá. Podremos comunicarnos, hablar, pero no mucho más”, señaló

Bielsa no dudó en seguir mencionando su labor como factor clave para el presente magro de Uruguay y una goleada estrepitosa: “Está claro que bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, ahora, cuando se hace y las evidencias no se reflejan en la cancha, quiere decir que se hace mucho, pero no se hace bien”.

“Eso genera autocrítica, revisión y ver si el procedimiento es correcto”, contó más tarde, para proseguir: “Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya. De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido así contra el grupo secundario de Estados Unidos”.

“Si tuviera cosas concretas que señalar del equipo o individualidades, vería la forma de decirlo, pero estoy seguro qué pasa por una responsabilidad de la forma que estoy llevando esto adelante”, aseveró.