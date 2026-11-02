La contundente autocrítica de Franco Colapinto tras la sanción en el GP de México: "Es mi error"
El piloto argentino pidió disculpas a Alpine por la infracción bajo bandera amarilla que lo hizo caer hasta el puesto 15.
Franco Colapinto terminó el Gran Premio de México con sensaciones encontradas. El piloto argentino había conseguido completar una buena actuación y finalizar dentro de los diez primeros, pero una penalización de 10 segundos aplicada después de la carrera lo dejó sin los puntos que había conseguido en la pista.
Tras conocer la decisión de los comisarios deportivos, el representante de Alpine asumió la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas a los integrantes de la escudería francesa. "Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", manifestó.
La autocrítica de Colapinto por la penalización en el GP de México
La infracción que modificó el resultado del argentino ocurrió durante un sector señalizado con bandera amarilla. Según determinaron los comisarios, Colapinto no redujo suficientemente la velocidad, por lo que recibió una penalización de 10 segundos. El piloto y Alpine presentaron información de telemetría y fotografías para intentar demostrar que habían respetado las indicaciones.
Sin embargo, la FIA consideró que las pruebas no eran suficientes y mantuvo el castigo. "Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", explicó.
A pesar de la decepción, Colapinto resaltó el trabajo realizado por Alpine durante una competencia que estuvo marcada por varios relanzamientos y la presencia de autos de seguridad.
"Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa", expresó.
El mensaje de Colapinto para Kimi Antonelli tras el campeonato
Además de analizar su propia actuación, el argentino tuvo palabras de reconocimiento para Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió su primer título mundial de Fórmula 1.
"Realmente se lo merece después de la temporada que tuvo, y qué mejor manera de festejarlo que con Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio. Ahora se suma a esa lista de grandes campeones, y me alegro por él", manifestó.
¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?
Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:
-
Max Verstappen (Red Bull).
Lewis Hamilton (Ferrari).
Kimi Antonelli (Mercedes).
Charles Leclerc (Ferrari).
Lando Norris (McLaren).
George Russell (Mercedes).
Liam Lawson (Racing Bulls).
Gabriel Bortoleto (Audi).
Isack Hadjar (Red Bull).
Ryo Hirakawa (Haas).
Alexander Albon (Williams).
Carlos Sainz (Williams).
Oscar Piastri (McLaren).
Nico Hülkenberg (Audi).
Franco Colapinto (Alpine).
Sergio Pérez (Cadillac).
Pierre Gasly (Alpine).
Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.
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