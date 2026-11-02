La contundente autocrítica de Franco Colapinto tras la sanción en el GP de México: "Es mi error"

"Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa", expresó.

El mensaje de Colapinto para Kimi Antonelli tras el campeonato

Además de analizar su propia actuación, el argentino tuvo palabras de reconocimiento para Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió su primer título mundial de Fórmula 1.

"Realmente se lo merece después de la temporada que tuvo, y qué mejor manera de festejarlo que con Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio. Ahora se suma a esa lista de grandes campeones, y me alegro por él", manifestó.

¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?

Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris (McLaren).

George Russell (Mercedes).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Isack Hadjar (Red Bull).

Ryo Hirakawa (Haas).

Alexander Albon (Williams).

Carlos Sainz (Williams).

Oscar Piastri (McLaren).

Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Sergio Pérez (Cadillac).

Pierre Gasly (Alpine).

Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.