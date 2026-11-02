La fuerte reacción de Briatore tras la sanción a Colapinto en México: "Es frustrante irse sin nada"
El jefe de Alpine destacó el rendimiento del argentino en el Gran Premio de México, pero lamentó que la penalización de 10 segundos lo dejara sin puntos.
El resultado del Gran Premio de México dejó mucha bronca en Alpine. Franco Colapinto había conseguido completar una buena carrera y terminar dentro de la zona de puntos, pero una sanción de 10 segundos por una infracción bajo bandera amarilla modificó su clasificación final y lo relegó al puesto 15.
Tras conocerse la decisión de los comisarios deportivos, Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa, manifestó su malestar por el desenlace y destacó el rendimiento que habían mostrado sus dos pilotos durante la competencia. "Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final", expresó el dirigente italiano.
Luego apuntó directamente contra las consecuencias de las penalizaciones: "Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de la Ciudad de México sin ningún punto, lo cual es una lástima después de haber tenido a ambos autos terminando en la zona de puntos".
Briatore respaldó a Colapinto pese a la sanción en México
Más allá de su enojo por el resultado, valoró especialmente la actuación del piloto argentino, que necesitaba una buena presentación después de varias carreras complicadas. "Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte", sostuvo.
También tuvo palabras positivas para Pierre Gasly, quien había finalizado décimo antes de recibir una penalización de 30 segundos por una infracción bajo doble bandera amarilla. "Pierre (Gasly) también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, por lo que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no llevarse nada de esta carrera", agregó el jefe.
Por último, aprovechó su mensaje para felicitar a Kimi Antonelli por su consagración como campeón mundial de Fórmula 1. "También quiero felicitar a Kimi Antonelli por ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos. Tuvo una temporada impresionante, especialmente a una edad tan temprana, rindiendo bien y manejando la presión. Representó a Italia de manera fantástica y personalmente estoy muy feliz por él por alcanzar este logro. ¡Bravo Kimi!", concluyó.
¿Qué dijo Franco Colapinto después de perder los puntos?
"Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", reconoció.
Además, destacó el trabajo colectivo de Alpine durante una competencia que tuvo varios momentos complicados. "Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", explicó.
Y añadió: "Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa".
¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?
Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:
-
Max Verstappen (Red Bull).
Lewis Hamilton (Ferrari).
Kimi Antonelli (Mercedes).
Charles Leclerc (Ferrari).
Lando Norris (McLaren).
George Russell (Mercedes).
Liam Lawson (Racing Bulls).
Gabriel Bortoleto (Audi).
Isack Hadjar (Red Bull).
Ryo Hirakawa (Haas).
Alexander Albon (Williams).
Carlos Sainz (Williams).
Oscar Piastri (McLaren).
Nico Hülkenberg (Audi).
Franco Colapinto (Alpine).
Sergio Pérez (Cadillac).
Pierre Gasly (Alpine).
Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.
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