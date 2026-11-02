La fuerte reacción de Briatore tras la sanción a Colapinto en México: "Es frustrante irse sin nada"

Por último, aprovechó su mensaje para felicitar a Kimi Antonelli por su consagración como campeón mundial de Fórmula 1. "También quiero felicitar a Kimi Antonelli por ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos. Tuvo una temporada impresionante, especialmente a una edad tan temprana, rindiendo bien y manejando la presión. Representó a Italia de manera fantástica y personalmente estoy muy feliz por él por alcanzar este logro. ¡Bravo Kimi!", concluyó.

¿Qué dijo Franco Colapinto después de perder los puntos?

"Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", reconoció.

Además, destacó el trabajo colectivo de Alpine durante una competencia que tuvo varios momentos complicados. "Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", explicó.

Y añadió: "Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa".

¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?

Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:

Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Isack Hadjar (Red Bull). Ryo Hirakawa (Haas). Alexander Albon (Williams). Carlos Sainz (Williams). Oscar Piastri (McLaren). Nico Hülkenberg (Audi). Franco Colapinto (Alpine). Sergio Pérez (Cadillac). Pierre Gasly (Alpine).

Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.