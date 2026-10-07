La contundente confesión de Scaloni sobre su futuro después de la despedida de Messi
El entrenador de la Albiceleste se refirió a la etapa que comenzará sin Lionel Messi y admitió que todavía no está definido qué ocurrirá con su vínculo, aunque dejó una señal.
La Selección Argentina cerró una etapa histórica con la despedida de Lionel Messi en el Monumental. El triunfo por 3-0 ante Benín quedó en segundo plano frente a la emoción que generó la última presentación del capitán con la camiseta albiceleste en territorio argentino. Después del partido, Lionel Scaloni habló sobre lo que viene para el equipo y también se refirió, aunque con cautela, a su propio futuro como entrenador.
El director técnico fue uno de los protagonistas de un ciclo que comenzó en 2018 y que alcanzó su punto máximo con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Ahora, con la salida del capitán, deberá encarar una renovación que ya empezó a mostrar algunos nombres jóvenes.
En ese contexto, Scaloni dejó una frase que abrió la puerta a su permanencia en el cargo. "Si todo va bien, seguiré siendo entrenador y el legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente", expresó el técnico nacido en Pujato.
El contrato de Scaloni y la posibilidad de un nuevo ciclo
El vínculo finaliza en diciembre, por lo que su continuidad todavía necesita una definición formal. La intención de la AFA es que el entrenador permanezca al frente del seleccionado durante otro proceso mundialista, pero por el momento no existe un anuncio oficial que confirme la renovación.
Consultado específicamente por ese tema, el técnico fue prudente y evitó adelantar una decisión. "Todavía no hay novedades", respondió Scaloni al ser consultado sobre las conversaciones relacionadas con su futuro.
Una Selección que deberá aprender a jugar sin Messi
El desafío deportivo será enorme. Durante años, Argentina construyó buena parte de su identidad alrededor de la presencia del capitán y de su capacidad para resolver partidos. Ahora, el pujatense deberá encontrar nuevas variantes y darle protagonismo a una generación que tendrá la responsabilidad de ocupar los espacios que deja una figura irrepetible.
El propio entrenador reconoció que la ausencia de Messi será imposible de disimular. "Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir", explicó.
A pesar de esa advertencia, Scaloni destacó que el plantel tiene herramientas para afrontar el cambio. "Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar...", señaló antes de remarcar la dificultad de reemplazar la influencia del capitán.
Scaloni destacó el impacto que tuvo Messi en la Selección
El entrenador también hizo referencia a una cuestión que excede lo estrictamente futbolístico. Para Scaloni, la presencia de Messi no solamente aportaba goles, asistencias y jerarquía, sino una sensación difícil de reproducir dentro de un campo de juego. "Pero la sensación de tener a él de tu lado es inigualable, es muy difícil de compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo", afirmó.
En esa misma línea, reconoció que la Argentina podrá construir un nuevo equipo con otros futbolistas, pero que el efecto generado por Messi no tendrá reemplazo. "Podemos armar un gran equipo con nuevo chicos que van apareciendo pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida", sostuvo.
El entrenador cerró su reflexión con una frase que resume el enorme desafío que tendrá por delante la Albiceleste: "Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él".
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