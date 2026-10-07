La contundente confesión de Scaloni sobre su futuro después de la despedida de Messi

Lionel Scaloni tras la despedida de Lionel Messi: "Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida"

Una Selección que deberá aprender a jugar sin Messi

El desafío deportivo será enorme. Durante años, Argentina construyó buena parte de su identidad alrededor de la presencia del capitán y de su capacidad para resolver partidos. Ahora, el pujatense deberá encontrar nuevas variantes y darle protagonismo a una generación que tendrá la responsabilidad de ocupar los espacios que deja una figura irrepetible.

El propio entrenador reconoció que la ausencia de Messi será imposible de disimular. "Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir", explicó.

A pesar de esa advertencia, Scaloni destacó que el plantel tiene herramientas para afrontar el cambio. "Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar...", señaló antes de remarcar la dificultad de reemplazar la influencia del capitán.

Scaloni: "¿CÓMO ES QUE SE DICE ESA PALABRA? ¿AURA ES? NO SE LA VI A NADIE EN MI VIDA. LO QUE MESSI GENERA NO SE LO HE VISTO A NADIE" https://t.co/LdIdx5STYB — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Scaloni destacó el impacto que tuvo Messi en la Selección

El entrenador también hizo referencia a una cuestión que excede lo estrictamente futbolístico. Para Scaloni, la presencia de Messi no solamente aportaba goles, asistencias y jerarquía, sino una sensación difícil de reproducir dentro de un campo de juego. "Pero la sensación de tener a él de tu lado es inigualable, es muy difícil de compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo", afirmó.

En esa misma línea, reconoció que la Argentina podrá construir un nuevo equipo con otros futbolistas, pero que el efecto generado por Messi no tendrá reemplazo. "Podemos armar un gran equipo con nuevo chicos que van apareciendo pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida", sostuvo.

El entrenador cerró su reflexión con una frase que resume el enorme desafío que tendrá por delante la Albiceleste: "Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él".