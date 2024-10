La contundente declaración de Marcelo Gallardo sobre Echeverri y Mastantuono: qué dijo

Para concluir, afirmó: “Tienen mucho por crecer, son grandes jugadores y tienen un potencial enorme para asumir esas responsabilidades cuando tengan la madurez necesaria. De mi parte no les voy a tirar eso encima, sobre todo si siento que no están preparados”. Así, Gallardo insinuó que los juveniles del Millonario no estarán presentes en el duelo contra el equipo dirigido por Gabriel Milito. El próximo martes 29 de octubre a las 21:30, el club de Núñez buscará una hazaña para alcanzar la final de la Copa Libertadores.

River necesitará ganar por tres goles para forzar los penales tras la derrota por 3-0 en Belo Horizonte. Si logra una victoria por cuatro o más goles, disputará el partido decisivo del torneo continental.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Echeverri y Mastantuono

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1850007701419343951&partner=&hide_thread=false Echeverri y Mastantuono, ¿titulares contra Atlético Mineiro? Las contundentes declaraciones del Muñeco Gallardo en conferencia. pic.twitter.com/pqYNADeX9Z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2024