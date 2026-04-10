Polémica en Arabia Saudita: denuncias cruzadas por supuestos beneficios a Cristiano Ronaldo

El malestar no quedó únicamente en declaraciones individuales. Desde la dirigencia del Al Ahli también se pronunciaron mediante un comunicado oficial en el que expresaron su enojo por lo ocurrido: “La directiva del club expresa su profunda insatisfacción con los errores arbitrales que afectaron el partido de hoy”.

En este contexto, el campeonato saudí vuelve a quedar bajo la lupa por las decisiones arbitrales y las sospechas de favoritismo hacia los equipos más poderosos. Si bien no existen pruebas concretas que respalden estas acusaciones, el impacto mediático de las declaraciones y la figura de Cristiano amplifican el conflicto. Con la liga entrando en su tramo decisivo, el foco ahora estará puesto en cómo responden las autoridades ante estas denuncias y si logran disipar las dudas que comenzaron a instalarse en torno a la transparencia del torneo.