La histórica Ferrari de Fórmula 1 que manejó Reutemann y será subastada por una fortuna
El mítico monoplaza que condujo el argentino será una de las grandes atracciones de una exclusiva subasta en Mónaco, con un valor estimado impactante.
Una verdadera joya del automovilismo mundial está a punto de cambiar de manos. Se trata de la Ferrari 312 T3 que fue pilotada por Carlos "Lole" Reutemann durante la temporada 1978 de la Fórmula 1, y que será subastada en un evento de lujo que promete captar la atención de coleccionistas de todo el mundo.
El remate se llevará a cabo el próximo 25 de abril en Mónaco, organizado por la prestigiosa casa RM Sotheby’s. El vehículo, identificado como chasis 036, tiene un valor estimado que oscila entre 4,5 y 5,5 millones de euros, lo que lo convierte en una de las piezas más codiciadas del evento. Este monoplaza no es solo un objeto de colección, sino un símbolo de una etapa clave en la historia de Scuderia Ferrari.
Durante la temporada 1978, "Lole" lo condujo en cuatro Grandes Premios: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos, dejando su huella en una de las épocas más competitivas de la categoría. En el Gran Premio de Suecia, el argentino partió desde la octava posición y llegó a ubicarse tercero durante la carrera, aunque finalmente finalizó décimo. En Francia, sobre el circuito Paul Ricard, volvió a largar octavo pero culminó en el puesto 18 tras múltiples paradas en boxes.
Más allá de los resultados, su participación con este modelo quedó marcada dentro del recorrido de su carrera en la máxima categoría. La temporada también estuvo atravesada por cambios importantes dentro de Ferrari. La salida de Niki Lauda y la llegada de Gilles Villeneuve modificaron la estructura del equipo, que además incorporó neumáticos Michelin en busca de mayor competitividad. El propio Villeneuve también utilizó este mismo chasis en 1979, durante el Gran Premio de Argentina.
Con el paso del tiempo, el auto fue retirado de la competencia y conservado como una pieza histórica. En enero de 2025 recibió la certificación Ferrari Classiche, que garantiza la autenticidad de sus componentes originales, incluyendo chasis, motor y carrocería, un detalle clave para los coleccionistas. Desde el punto de vista técnico, el modelo cuenta con un motor bóxer de 12 cilindros y 3.0 litros, acompañado por una caja de cambios manual de cinco velocidades.
Además, el lote incluye elementos originales como juegos de neumáticos, gatos hidráulicos y accesorios utilizados en su época, lo que aumenta aún más su valor. La serie 312T, diseñada por Mauro Forghieri, es considerada una de las más exitosas en la historia de Ferrari en la Fórmula 1. Entre 1975 y 1980 logró múltiples victorias y títulos, consolidando una era dorada para la escudería italiana.
Más que un auto, este vehículo de Il Cavallino rampante representa una pieza viva de la historia del deporte motor. Su paso por las pistas, su vínculo con figuras legendarias y su estado de conservación la convierten en un objeto único, destinado a convertirse en una de las ventas más resonantes del año.
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