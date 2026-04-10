La histórica Ferrari de Fórmula 1 que manejó Reutemann y será subastada por una fortuna

ferrari f1 reutemann 2

Además, el lote incluye elementos originales como juegos de neumáticos, gatos hidráulicos y accesorios utilizados en su época, lo que aumenta aún más su valor. La serie 312T, diseñada por Mauro Forghieri, es considerada una de las más exitosas en la historia de Ferrari en la Fórmula 1. Entre 1975 y 1980 logró múltiples victorias y títulos, consolidando una era dorada para la escudería italiana.

Más que un auto, este vehículo de Il Cavallino rampante representa una pieza viva de la historia del deporte motor. Su paso por las pistas, su vínculo con figuras legendarias y su estado de conservación la convierten en un objeto único, destinado a convertirse en una de las ventas más resonantes del año.