Gana terreno y se mete en el 11: quién sería el reemplazante de Leandro Paredes en Boca
Tras la suspensión del mediocampista campeón del mundo, el exjugador del PSG se perfila para ocupar su lugar ante Estudiantes en un duelo clave por el Torneo Clausura.
El triunfo ante Barracas Central le devolvió la sonrisa a Boca, pero también dejó un sabor amargo: Leandro Paredes no podrá jugar ante Estudiantes de La Plata tras acumular su quinta amarilla, en el marco del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y antes de una seguidilla de partidos claves que se viene, con vistas en la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026.
El mediocampista, pieza clave en el esquema de Claudio Úbeda, deberá cumplir una fecha de suspensión justo en la antesala del Superclásico ante River. Sin embargo, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Ander Herrera, recuperado y en buena forma, aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.
El exfutbolista de Manchester United y PSG viene sumando minutos y confianza. Su ingreso desde el banco en los últimos partidos mostró que recuperó ritmo y precisión, aportando equilibrio y experiencia en la mitad de la cancha. Ante Barracas, el vasco completó un tramo destacado, manejando los tiempos y asociándose con Milton Delgado, lo que convenció al entrenador de que puede ser una opción confiable para el domingo.
Ander Herrera, el candidato a reemplazar a Leandro Paredes en Boca
La ausencia de Paredes representa una baja sensible, pero llega en un momento que permite cierto margen de maniobra: de haber jugado y recibido una tarjeta más, el volante se habría perdido el Superclásico. Por eso, el cuerpo técnico considera que el castigo puede ser, en parte, una ventaja estratégica. Boca, de todos modos, deberá afrontar también la baja de Rodrigo Battaglia, lesionado, por lo que Úbeda deberá rearmar su mediocampo.
En la práctica del miércoles en Ezeiza comenzarán las pruebas para definir la dupla central. Si Herrera responde bien en los entrenamientos, acompañará a Delgado, relegando a Williams Alarcón, quien no logró adaptarse al costado derecho. La jerarquía y la capacidad de organización del español pueden ser claves para sostener el juego xeneize frente a un rival siempre exigente.
Con el Clausura apretado y la tabla anual al rojo vivo, el conjunto de la Ribera buscará mantener su envión y consolidarse en zona de copas. En ese contexto, la figura de Herrera aparece como la carta ideal para suplir a un campeón del mundo sin que el equipo pierda identidad ni equilibrio.
