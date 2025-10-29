Gana terreno y se mete en el 11: quién sería el reemplazante de Leandro Paredes en Boca

Ander Herrera, el candidato a reemplazar a Leandro Paredes en Boca

La ausencia de Paredes representa una baja sensible, pero llega en un momento que permite cierto margen de maniobra: de haber jugado y recibido una tarjeta más, el volante se habría perdido el Superclásico. Por eso, el cuerpo técnico considera que el castigo puede ser, en parte, una ventaja estratégica. Boca, de todos modos, deberá afrontar también la baja de Rodrigo Battaglia, lesionado, por lo que Úbeda deberá rearmar su mediocampo.