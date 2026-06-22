La convocatoria de Rodolfo Barili para que todos los argentinos le festejen el cumpleaños a Lionel Messi
El periodista propuso un homenaje colectivo para La Pulga y pidió que el país entero se sume el próximo miércoles 24 de junio en dos horarios especiales.
Rodolfo Barili lanzó una propuesta que rápidamente comenzó a generar repercusión entre los fanáticos de Lionel Messi. El conductor de Telefe Noticias convocó a todos los argentinos a realizar un festejo masivo por el cumpleaños del capitán de la Selección Argentina, que cumplirá 39 años mientras disputa el Mundial 2026.
La idea consiste en que el próximo miércoles 24 de junio, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, las personas se unan para cantarle el feliz cumpleaños al astro rosarino desde cualquier lugar del país y del mundo.
La convocatoria de Rodolfo Barili para Lionel Messi
Durante su anuncio, Barili explicó el espíritu de la iniciativa y aseguró que se trata de un gesto que busca trascender al propio programa. “¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán?”, planteó el periodista.
Además, detalló cómo imaginaba ese momento colectivo: “En las aulas, en los trabajos, en el colectivo, donde estemos. A las diez de la mañana y a las diez de la noche, lo mismo, donde sea, en el balcón de tu casa, en el living, en lo de un amigo, donde estés”.
El conductor remarcó que la intención es que ese mensaje llegue hasta Messi en un momento especial de su carrera. “Una idea que ya no es nuestra, es de todos”, expresó, antes de cerrar con una invitación directa: “Así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca”.
La propuesta tomó todavía más fuerza después de la actuación de Messi frente a Austria. El capitán argentino convirtió los dos goles del triunfo 2-0 en Dallas y volvió a escribir una página histórica en los Mundiales.
Con esos tantos, llegó a 18 goles en seis ediciones de la Copa del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. El primero llegó a los 38 minutos y el segundo apareció sobre el final del encuentro, con una definición de enorme jerarquía dentro del área.
Así, mientras Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, la figura de Messi vuelve a generar un fenómeno que supera lo futbolístico: un país entero prepara un nuevo homenaje para celebrar a su capitán.
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