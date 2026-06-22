La convocatoria de Rodolfo Barili para que todos los argentinos le festejen el cumpleaños a Lionel Messi

El conductor remarcó que la intención es que ese mensaje llegue hasta Messi en un momento especial de su carrera. “Una idea que ya no es nuestra, es de todos”, expresó, antes de cerrar con una invitación directa: “Así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca”.

messi cumpleanos

La propuesta tomó todavía más fuerza después de la actuación de Messi frente a Austria. El capitán argentino convirtió los dos goles del triunfo 2-0 en Dallas y volvió a escribir una página histórica en los Mundiales.

Con esos tantos, llegó a 18 goles en seis ediciones de la Copa del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. El primero llegó a los 38 minutos y el segundo apareció sobre el final del encuentro, con una definición de enorme jerarquía dentro del área.

Así, mientras Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, la figura de Messi vuelve a generar un fenómeno que supera lo futbolístico: un país entero prepara un nuevo homenaje para celebrar a su capitán.