Argentinos Juniors venció a Belgrano y avanzó a la final de la Copa Argentina

Belgrano vs. Argentinos: resultado en vivo

Cómo llegaron Belgrano y Argentinos a este duelo

Belgrano venía atravesando un gran presente. Luego de vencer 2-1 a Boca por el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski se afianzó entre los mejores ocho del campeonato y se anima a soñar en grande. Sin embargo, la prioridad absoluta estaba puesta en la Copa Argentina, lo que -de conquistarlo- hubiera sido su primer título nacional.

Argentinos Juniors, por su parte, también viene atravesando un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Nicolás Diez superaron a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús en su camino hacia las semifinales, mostrando un rendimiento cada vez más maduro. El Bicho llegó tercero en su zona del Clausura y en la tabla anual, lo que le permite soñar con volver a las copas internacionales en 2026.

Belgrano vs. Argentinos: formaciones

Belgrano vs. Argentinos: otros datos

Hora: 21.10.

21.10. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. TV: TyC Sports.