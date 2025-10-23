MinutoUno

Argentinos Juniors venció a Belgrano y avanzó a la final de la Copa Argentina

Ahora, el Bicho espera por el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y River. Todos los detalles.

La Copa Argentina 2025 se encamina a su definición y este jueves definió a su primer finalista: Argentinos Juniors venció por 2-1 a Belgrano este jueves en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales del certamen. De este modo, el Bicho se prepara para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.

Los goles del duelo entre Belgrano y Argentinos

Belgrano vs. Argentinos: resultado en vivo

Cómo llegaron Belgrano y Argentinos a este duelo

Belgrano venía atravesando un gran presente. Luego de vencer 2-1 a Boca por el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski se afianzó entre los mejores ocho del campeonato y se anima a soñar en grande. Sin embargo, la prioridad absoluta estaba puesta en la Copa Argentina, lo que -de conquistarlo- hubiera sido su primer título nacional.

Argentinos Juniors, por su parte, también viene atravesando un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Nicolás Diez superaron a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús en su camino hacia las semifinales, mostrando un rendimiento cada vez más maduro. El Bicho llegó tercero en su zona del Clausura y en la tabla anual, lo que le permite soñar con volver a las copas internacionales en 2026.

Belgrano vs. Argentinos: formaciones

Belgrano vs. Argentinos: otros datos

  • Hora: 21.10.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • TV: TyC Sports.
