Argentinos Juniors venció a Belgrano y avanzó a la final de la Copa Argentina
Ahora, el Bicho espera por el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y River. Todos los detalles.
La Copa Argentina 2025 se encamina a su definición y este jueves definió a su primer finalista: Argentinos Juniors venció por 2-1 a Belgrano este jueves en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales del certamen. De este modo, el Bicho se prepara para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.
Los goles del duelo entre Belgrano y Argentinos
Belgrano vs. Argentinos: resultado en vivo
Cómo llegaron Belgrano y Argentinos a este duelo
Belgrano venía atravesando un gran presente. Luego de vencer 2-1 a Boca por el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski se afianzó entre los mejores ocho del campeonato y se anima a soñar en grande. Sin embargo, la prioridad absoluta estaba puesta en la Copa Argentina, lo que -de conquistarlo- hubiera sido su primer título nacional.
Argentinos Juniors, por su parte, también viene atravesando un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Nicolás Diez superaron a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús en su camino hacia las semifinales, mostrando un rendimiento cada vez más maduro. El Bicho llegó tercero en su zona del Clausura y en la tabla anual, lo que le permite soñar con volver a las copas internacionales en 2026.
Belgrano vs. Argentinos: formaciones
Belgrano vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 21.10.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- TV: TyC Sports.
