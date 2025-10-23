Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Argentinos Juniors por la Copa Argentina 2025.
Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán desde las 21:10 en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales de la Copa Argentina 2025, que se encamina a su definición y este jueves promete un duelo de alto voltaje. El encuentro definirá quién avanzará a la final para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.
Belgrano atraviesa un gran presente. Luego de vencer 2-1 a Boca por el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski se afianzó entre los mejores ocho del campeonato y se anima a soñar en grande. Para llegar a esta etapa, el conjunto cordobés eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s, en una campaña que consolidó su solidez y carácter.
Argentinos Juniors, por su parte, también atraviesa un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Nicolás Diez superaron a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús en su camino hacia las semifinales, mostrando un rendimiento cada vez más maduro. El Bicho llega tercero en su zona del Clausura y en la tabla anual, lo que le permite soñar con volver a las copas internacionales en 2026.
Belgrano vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
