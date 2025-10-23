Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Argentinos Juniors

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán desde las 21:10 en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales de la Copa Argentina 2025, que se encamina a su definición y este jueves promete un duelo de alto voltaje. El encuentro definirá quién avanzará a la final para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.