La curiosa coincidencia del vigente Balón de Oro con el Mundial que alimenta la ilusión argentina

Si la historia se repitiera, Argentina estaría nuevamente en la antesala de un éxito mundialista. Desde Miami, Messi felicitó a su excompañero con un afectuoso mensaje y, en paralelo, los hinchas comenzaron a ilusionarse con lo que podría significar esta señal. “Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió el capitán, hoy enfocado en lo que será su último Mundial.

Más allá de las cábalas, el dato refleja la pasión con la que el público argentino vive cada detalle vinculado a la Selección. A casi un año del inicio del torneo, la expectativa es enorme y las estadísticas, aunque anecdóticas, refuerzan la fe en que Messi pueda despedirse del equipo nacional con otra vuelta olímpica.

image

Argentina, entre los 10 países que más usuarios registraron su solicitud para el sorteo

En paralelo, la FIFA abrió la preventa de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los tickets individuales para la fase de grupos parten desde los 60 dólares, y Argentina se ubicó en el séptimo puesto entre los países con más solicitudes de usuarios registrados, compartiendo el top ten con potencias como Alemania, Inglaterra, Brasil y España.

Aunque aún restan definiciones importantes en las Eliminatorias y en el armado de la lista definitiva, el dato curioso del Balón de Oro vuelve a colarse en la conversación futbolera. Para muchos, no es casualidad que cada vez que un francés se queda con el premio, Argentina logre tocar el cielo en la siguiente Copa del Mundo.