La curiosa coincidencia del vigente Balón de Oro con el Mundial que alimenta la ilusión argentina
El triunfo del francés en París desató paralelismos históricos que encienden la esperanza de la Albiceleste de cara a la próxima Copa del Mundo.
Ousmane Dembélé vivió un momento consagratorio este lunes en Francia al recibir el Balón de Oro 2025, un premio que lo ubica en la élite del fútbol mundial tras una temporada arrolladora con Paris Saint-Germain (PSG), en la que ganó cinco títulos de punta a punta.
La distinción tuvo un eco especial en Argentina, donde rápidamente se hizo viral una coincidencia estadística que los más supersticiosos interpretan como un buen presagio para la Selección en el próximo Mundial 2026.
El recuerdo inmediato lleva a 2022. En la previa de la Copa del Mundo en Qatar, Karim Benzema había sido elegido como el mejor futbolista del planeta. Meses después, Lionel Messi condujo a la Albiceleste a su tercera estrella, cerrando una de las páginas más gloriosas del deporte argentino.
Algo similar ocurrió décadas atrás: en 1985, el francés Michel Platini se quedó con el galardón, y al año siguiente, Diego Armando Maradona lideró al equipo hacia el título en México. Con Dembélé ahora en la lista de franceses ganadores del trofeo, las comparaciones no tardaron en aparecer.
Si la historia se repitiera, Argentina estaría nuevamente en la antesala de un éxito mundialista. Desde Miami, Messi felicitó a su excompañero con un afectuoso mensaje y, en paralelo, los hinchas comenzaron a ilusionarse con lo que podría significar esta señal. “Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió el capitán, hoy enfocado en lo que será su último Mundial.
Más allá de las cábalas, el dato refleja la pasión con la que el público argentino vive cada detalle vinculado a la Selección. A casi un año del inicio del torneo, la expectativa es enorme y las estadísticas, aunque anecdóticas, refuerzan la fe en que Messi pueda despedirse del equipo nacional con otra vuelta olímpica.
Argentina, entre los 10 países que más usuarios registraron su solicitud para el sorteo
En paralelo, la FIFA abrió la preventa de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los tickets individuales para la fase de grupos parten desde los 60 dólares, y Argentina se ubicó en el séptimo puesto entre los países con más solicitudes de usuarios registrados, compartiendo el top ten con potencias como Alemania, Inglaterra, Brasil y España.
Aunque aún restan definiciones importantes en las Eliminatorias y en el armado de la lista definitiva, el dato curioso del Balón de Oro vuelve a colarse en la conversación futbolera. Para muchos, no es casualidad que cada vez que un francés se queda con el premio, Argentina logre tocar el cielo en la siguiente Copa del Mundo.
