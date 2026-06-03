La curiosa historia del país que tiene menos habitantes que Caballito y jugará el Mundial 2026

En lo natural, Curazao se caracteriza por un clima seco y cálido durante todo el año, con temperaturas que suelen moverse entre los 26 y 32 grados. Sus playas de aguas turquesas, como Kenepa y Cas Abao, junto al Parque Nacional Christoffel, son algunos de sus principales atractivos turísticos.

En el plano deportivo, la selección logró una clasificación histórica al Mundial tras terminar primera en su grupo de Eliminatorias luego del empate ante Jamaica. La Copa del Mundo, por su parte, contará por primera vez con tres países organizadores y la participación de 48 selecciones en total.

Cuándo serán los partidos de Argentina

La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

Enzo Fernández práctica seleccion argentina kansas mundial 2026 Argentina debutará el martes 16 de junio.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.