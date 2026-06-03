La curiosa historia del país que tiene menos habitantes que Caballito y jugará el Mundial 2026
El certamen, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Curazao hará historia en el Mundial 2026 al convertirse en el país más pequeño en disputar la competencia, tanto por superficie como por población. Tras el empate ante Jamaica y asegurarse el primer puesto de su grupo, el seleccionado de América del Norte logró un pase inédito que lo llevará a compartir el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.
Su participación también pone en foco a un territorio insular del Caribe ubicado cerca de Venezuela, de apenas 444 km² y unos 180.000 habitantes, menos que los que tiene el barrio porteño de Caballito, donde conviven fuertes influencias europeas y caribeñas. Con el papiamento como lengua más hablada y Willemstad como capital, la isla combina historia colonial neerlandesa con una identidad cultural muy diversa.
Cómo es Curazao y qué curiosidades tiene
Situada en el sur del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, Curazao es una isla pequeña de unos 444 km² y cerca de 180.000 habitantes, reconocida por su mezcla cultural única entre raíces caribeñas y herencia europea. Su capital es Willemstad, famosa por su arquitectura colonial neerlandesa y su casco histórico de colores llamativos, uno de los puntos más representativos del país.
Históricamente, la isla pasó del dominio español al control neerlandés en el siglo XVII y durante mucho tiempo formó parte de las Antillas Neerlandesas. Desde 2010, funciona como un territorio autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, con gobierno propio pero manteniendo lazos en temas como defensa y relaciones exteriores.
En lo natural, Curazao se caracteriza por un clima seco y cálido durante todo el año, con temperaturas que suelen moverse entre los 26 y 32 grados. Sus playas de aguas turquesas, como Kenepa y Cas Abao, junto al Parque Nacional Christoffel, son algunos de sus principales atractivos turísticos.
En el plano deportivo, la selección logró una clasificación histórica al Mundial tras terminar primera en su grupo de Eliminatorias luego del empate ante Jamaica. La Copa del Mundo, por su parte, contará por primera vez con tres países organizadores y la participación de 48 selecciones en total.
Cuándo serán los partidos de Argentina
La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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