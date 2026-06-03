La lista de futbolistas argentinos que jugarán en el Mundial 2026

River: Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Boca: Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda

Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda Racing: Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

Colombia

El seleccionado colombiano dirigido por Néstor Lorenzo fue uno de los primeros en confirmar su lista definitiva de cara al Mundial. Dentro de la convocatoria, varios jugadores que militan en el fútbol argentino tendrán presencia en la Copa del Mundo, representando a distintos clubes del país.

Convocados Colombia Colombia fue uno de las primeras selecciones en presentar la nómina final de 26 jugadores.

Entre ellos se destacan Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos de River, Álvaro Montero de Vélez, Santiago Arias de Independiente y Jaminton Campaz de Rosario Central, quienes formarán parte del plantel mundialista.

En tanto, quedaron fuera de la nómina final futbolistas como Sebastián Villa, Johan Romaña y Edwin Cetré, que habían sido considerados en la prelista pero no lograron ingresar entre los 26 elegidos.

Ecuador

El entrenador Sebastián Beccacece definió la lista final de Ecuador para el Mundial 2026 y mantuvo en la convocatoria a tres futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino. Tanto Hernán Galíndez como Jordy Caicedo, ambos de Huracán, y Kendry Páez, a préstamo en River, superaron el corte definitivo y estarán presentes en la Copa del Mundo.

Paraguay

El seleccionado paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro contó en su proceso previo con una amplia presencia de futbolistas del torneo argentino, aunque la lista final para el Mundial terminó reduciéndose. De los numerosos nombres vinculados a equipos de la Liga Profesional, solo cinco jugadores lograron asegurarse un lugar en la convocatoria definitiva.

paraguay alfaro Alfaro citó a cinco jugadores del fútbol argentino para el Mundial 2026.

Entre ellos aparecen Orlando Gill de San Lorenzo, Gabriel Ávalos de Independiente, José Canale de Lanús, Alexandro Maidana de Talleres y Álex Arce de Independiente Rivadavia, quienes representarán a Paraguay en la Copa del Mundo 2026. Fuera de la nómina, por ejemplo, quedaron Ángel Romero y Adam Bareiro, ambos futbolistas de Boca.

Uruguay

Marcelo Bielsa incluyó en su consideración a varios futbolistas del fútbol argentino durante el proceso previo, aunque finalmente la lista definitiva para el Mundial se redujo a muy pocos representantes del torneo local. De los nombres en disputa, solo dos lograron meterse en la convocatoria final.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, será una de las piezas del plantel y disputará su quinta Copa del Mundo, mientras que Matías Viña, actualmente en el "Millonario", también fue confirmado por el técnico argentino. En tanto, Luciano González, de Defensa y Justicia, no logró ingresar en la nómina definitiva.