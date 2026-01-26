Newell's Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

nacho malcorra

El cruce tendrá un morbo particular para Ignacio Malcorra, quien volverá a verse las caras con el equipo de Avellaneda tras haber protagonizado el clásico rosarino durante las últimas cuatro temporadas.

Formaciones de Newell‘s Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

Newell‘s Old Boys: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.

Datos de Newell's vs. Independiente