Newell's Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Rojo", que debutó con un empate; y la "Lepra", que viene de una derrota, buscan su primera victoria en el certamen.
Newell‘s Old Boys e Independiente chocan este martes en un partido clave y muy convocante, en marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, con arbitraje de Daniel Zamora. Se podrá ver por TNT Sports.
Con una renovación profunda en sus filas, la "Lepra" no logró sumar en su visita a Córdoba y tropezó 2-1 frente a Talleres. El encuentro marcó el estreno de la dupla técnica y de ocho futbolistas, entre ellos Gabriel Arias y Matías Cóccaro, además de Walter Núñez, quien anotó el único tanto del equipo.
Pese al resultado, el funcionamiento dejó algunos indicios alentadores para un ciclo que busca dejar atrás el traumático 2025, año en el que el club finalizó último en su zona y atravesó una severa crisis institucional. Para este compromiso, el cuerpo técnico no podrá contar con Bruno Cabrera, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ver la roja en el debut.
Independiente, por su parte, llega con la espina de haber dejado escapar un resultado favorable ante el último campeón. El Rojo se fue al descanso en ventaja gracias a un gol de Luciano Cabral, pero la desatención fue fatal: recibió el empate de Fabricio Pérez a los 14 segundos del complemento y luego sufrió la expulsión de Santiago Montiel por una agresión.
El cruce tendrá un morbo particular para Ignacio Malcorra, quien volverá a verse las caras con el equipo de Avellaneda tras haber protagonizado el clásico rosarino durante las últimas cuatro temporadas.
Formaciones de Newell‘s Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Newell‘s Old Boys: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Datos de Newell's vs. Independiente
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Sebastian Habib
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
