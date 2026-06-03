La curiosa marca que la Selección Argentina intentará romper en el Mundial 2026
Pese a haber disputado tres finales, la Albiceleste mantiene una llamativa estadística negativa frente a selecciones que ya fueron campeonas del mundo.
La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 con el cartel de vigente campeona y como una de las máximas candidatas a quedarse nuevamente con el trofeo. El ciclo encabezado por Lionel Scaloni logró romper numerosas barreras históricas, conquistó títulos que parecían imposibles y devolvió al país a la cima del fútbol internacional.
Sin embargo, todavía existe una curiosa cuenta pendiente que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas y que sorprende por tratarse de una de las selecciones más exitosas de los últimos tiempos.
El dato tiene relación con los enfrentamientos mundialistas ante equipos que ya habían sido campeones del mundo. Aunque disputó instancias decisivas y eliminó rivales de enorme jerarquía en diferentes torneos, no consigue vencer en los 90 minutos reglamentarios a una selección con al menos una estrella en su escudo desde Italia 1990.
¿Cuándo fue la última victoria de Argentina ante un campeón mundial?
La última victoria bajo esas condiciones se produjo el 24 de junio de 1990, en los octavos de final frente a Brasil. El conjunto dirigido por Carlos Bilardo atravesaba una campaña llena de dificultades, pero logró una de las victorias más recordadas de la historia de los Mundiales. Diego Maradona protagonizó una extraordinaria corrida que terminó con una asistencia para Claudio Caniggia, quien definió con categoría para sellar el 1-0 que eliminó al clásico rival.
A partir de entonces, Argentina volvió a cruzarse con varias potencias campeonas del mundo, aunque nunca pudo derrotarlas dentro del tiempo reglamentario. La serie comenzó apenas unos días después de aquel triunfo frente a Brasil. En las semifinales de Italia 1990 empató 1-1 contra Italia y consiguió el pase a la final mediante una definición por penales que tuvo a Sergio Goycochea como gran figura.
La tendencia continuó en Francia 1998. En octavos de final, la Albiceleste igualó 2-2 ante Inglaterra en un encuentro cargado de tensión y emociones. Luego logró imponerse desde los doce pasos para avanzar de ronda, aunque la estadística siguió intacta al no haberse producido una victoria durante los 90 minutos.
El nuevo milenio tampoco modificó el escenario. En Corea-Japón 2002, perdió 1-0 ante Inglaterra en la fase de grupos y quedó eliminada prematuramente. Cuatro años después, en Alemania 2006, volvió a enfrentarse al seleccionado local en cuartos de final. El partido terminó 1-1 y los europeos avanzaron por penales.
Una de las derrotas más dolorosas llegó en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Maradona fue ampliamente superado por Alemania y cayó por 4-0 en los cuartos de final. Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, la historia volvió a cruzar a ambos seleccionados en el partido decisivo. Argentina resistió durante todo el encuentro y llevó la definición al tiempo suplementario, pero un gol de Mario Götze frustró el sueño de levantar la copa.
La racha también estuvo presente en Qatar 2022. Aquella inolvidable final frente a Francia terminó igualada 3-3 después de un desarrollo frenético y dramático. La Scaloneta consiguió el título gracias a una brillante actuación en la tanda de penales, aunque el empate durante el tiempo de juego hizo que la estadística continuara vigente.
Pese a esto, la Selección Argentina se mantuvo en la cima del mundo y logró el título
Lo llamativo es que esta secuencia negativa nunca impidió que la Albiceleste se mantuviera entre las grandes potencias del fútbol mundial. Durante ese período alcanzó las finales de Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022, además de conquistar su tercera Copa del Mundo. Es decir, logró mantenerse en la elite internacional aun sin derrotar en los 90 minutos a otro campeón mundialista.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la posibilidad de terminar con esa marca vuelve a aparecer. Selecciones como Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra o España podrían cruzarse en el camino de los dirigidos por Scaloni. Si eso ocurre, tendrá una nueva oportunidad de ponerle fin a una estadística tan particular como inesperada. Paradójicamente, mientras esa racha sigue vigente desde hace 36 años, la Albiceleste continuó construyendo una de las etapas más exitosas de su historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario