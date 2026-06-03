La curiosa marca que la Selección Argentina intentará romper en el Mundial 2026

Goycochea Italia 90

A partir de entonces, Argentina volvió a cruzarse con varias potencias campeonas del mundo, aunque nunca pudo derrotarlas dentro del tiempo reglamentario. La serie comenzó apenas unos días después de aquel triunfo frente a Brasil. En las semifinales de Italia 1990 empató 1-1 contra Italia y consiguió el pase a la final mediante una definición por penales que tuvo a Sergio Goycochea como gran figura.

image

La tendencia continuó en Francia 1998. En octavos de final, la Albiceleste igualó 2-2 ante Inglaterra en un encuentro cargado de tensión y emociones. Luego logró imponerse desde los doce pasos para avanzar de ronda, aunque la estadística siguió intacta al no haberse producido una victoria durante los 90 minutos.

image

El nuevo milenio tampoco modificó el escenario. En Corea-Japón 2002, perdió 1-0 ante Inglaterra en la fase de grupos y quedó eliminada prematuramente. Cuatro años después, en Alemania 2006, volvió a enfrentarse al seleccionado local en cuartos de final. El partido terminó 1-1 y los europeos avanzaron por penales.

image

Una de las derrotas más dolorosas llegó en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Maradona fue ampliamente superado por Alemania y cayó por 4-0 en los cuartos de final. Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, la historia volvió a cruzar a ambos seleccionados en el partido decisivo. Argentina resistió durante todo el encuentro y llevó la definición al tiempo suplementario, pero un gol de Mario Götze frustró el sueño de levantar la copa.

image

La racha también estuvo presente en Qatar 2022. Aquella inolvidable final frente a Francia terminó igualada 3-3 después de un desarrollo frenético y dramático. La Scaloneta consiguió el título gracias a una brillante actuación en la tanda de penales, aunque el empate durante el tiempo de juego hizo que la estadística continuara vigente.

image

Pese a esto, la Selección Argentina se mantuvo en la cima del mundo y logró el título

Lo llamativo es que esta secuencia negativa nunca impidió que la Albiceleste se mantuviera entre las grandes potencias del fútbol mundial. Durante ese período alcanzó las finales de Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022, además de conquistar su tercera Copa del Mundo. Es decir, logró mantenerse en la elite internacional aun sin derrotar en los 90 minutos a otro campeón mundialista.

selección argentina francia mundial de qatar 2022.jpg

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la posibilidad de terminar con esa marca vuelve a aparecer. Selecciones como Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra o España podrían cruzarse en el camino de los dirigidos por Scaloni. Si eso ocurre, tendrá una nueva oportunidad de ponerle fin a una estadística tan particular como inesperada. Paradójicamente, mientras esa racha sigue vigente desde hace 36 años, la Albiceleste continuó construyendo una de las etapas más exitosas de su historia.