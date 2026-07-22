Qué dijo Moria Casán sobre la "campaña anti-Argentina" y los cuestionamientos a la Selección

En esa misma línea agregó: "¿Qué más decirles? Hemos tenido un Papa, una reina, los mejores jugadores del mundo, campeones del mundo. ¿Qué más? Se nos piden muchas cosas, estamos muy en el culo del mundo. Somos maravillosos".

Al referirse a la repercusión que tuvo la derrota en las plataformas digitales, Moria planteó: "No sé si somos envidiados, pero ¿qué es esta cosa de que la narrativa... esta cosa magnificada por las redes sociales ha hecho que haya una narrativa dentro de las redes de que es todo como una especie de conspiración? Creo que es la resaca también del final del mundial, que nos dejó a todos medio vacíos, chicos".

El análisis de Moria Casán sobre el vacío que dejó el fin del Mundial 2026

También se mostró sorprendida por el cambio en la mirada sobre Lionel Messi después de la final. "Durante 45 días nos juntamos con nuestra gente para ver los partidos, para ver seis partidos por día a nada. Leo Messi, de ser el ídolo de todo el mundo, que estaba hasta en el papel higiénico que ibas a comprar, estaba la cara de Messi en todas partes, por favor, y ahora resulta que es cualquiera. ¿Qué es esto? Es muy loco", señaló.

En otro tramo del programa profundizó sobre la identidad argentina y la percepción que existe desde el exterior. "Esto es también esta cosa magnificente de ser un gran país, un gran país que tiene cinco Premios Nobel, por ejemplo, que siempre hay un destaque, nos destacamos por nuestra solidaridad. Hay algo que ocurre con nosotros, no sé cómo llamarlo. ¿Ustedes cómo lo llamarían? Pero también hay un poquito de que nos tienen como arrogantes. ¿Será nuestra manera de ser? Yo no sé. Yo amo a mi país, ¿qué le parece, Seeber, a usted?".

Federico Seeber coincidió con ese análisis y respondió: "Nuestro sentido de pertenencia. Nosotros somos y nos consideramos muy argentinos, y me parece que no pasa en tantos países del mundo eso, ¿no? Orgullosos de nuestra patria y de nuestra tierra".

Moria cerró ese intercambio con otra reflexión: "Orgullosos, y lo amamos. Y bueno, tenemos ese modo, a lo mejor tenemos cierta arrogancia, pero bueno, forma parte de nuestra personalidad".

En la conversación también participaron Fernanda Callejón y Amalia Guiñazú. La actriz comparó la forma en que celebran distintos países: "También tenemos diferentes maneras de expresar los valores. Yo ayer veía a los chicos de España festejar y me los imaginaba a los nuestros ahí y nada que ver, nada que ver".

Ante ese comentario, Guiñazú ironizó: "Sin quemar una camiseta, ¿no?". En tanto, Callejón concluyó: "Eso de quemar camisetas también me parece horrible. Yo creo que es un poquito de todo: odio, envidia".

Para cerrar el tema, Moria resumió el clima que, a su entender, atraviesa el país tras el Mundial: "Es un mix. Es una resaca emocional. Bueno, ahora hay que acomodarse porque estamos a mitad de semana, ya estamos en la previa del after del after de la previa".