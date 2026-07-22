Tigre repitió el gesto de la Selección Argentina con una bandera de Malvinas: ¿puede ser sancionado?

Tigre atraviesa un gran presente deportivo, pero en las últimas horas quedó envuelto en una situación que podría traerle consecuencias fuera de la cancha. Aseguran que Conmebol analiza la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario contra el club luego de que varios de sus jugadores celebraran la victoria frente a Nacional de Uruguay con una bandera que llevaba la inscripción " Las Malvinas son argentinas".