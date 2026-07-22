Tigre repitió el gesto de la Selección Argentina con una bandera de Malvinas: ¿puede ser sancionado?
El "Matador" podría afrontar un expediente disciplinario luego de que sus futbolistas exhibieran una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".
Tigre atraviesa un gran presente deportivo, pero en las últimas horas quedó envuelto en una situación que podría traerle consecuencias fuera de la cancha. Aseguran que Conmebol analiza la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario contra el club luego de que varios de sus jugadores celebraran la victoria frente a Nacional de Uruguay con una bandera que llevaba la inscripción " Las Malvinas son argentinas".
Tigre repitió el gesto de la Selección Argentina con una bandera de Malvinas: ¿puede ser sancionado?
El episodio ocurrió este martes, cuando el conjunto de Victoria se impuso por 3-0 en Montevideo, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Una vez consumada la goleada, el plantel se reunió para celebrar junto a los hinchas y desplegó la bandera, una imagen que rápidamente se viralizó y generó repercusión.
La controversia radica en que el Código Disciplinario de la Conmebol contempla sanciones para las manifestaciones que el organismo considere de carácter político, ideológico o religioso durante sus competencias oficiales. En ese contexto, la entidad sudamericana evalúa si corresponde abrir un expediente contra la institución argentina.
Por el momento no existe ninguna resolución oficial ni una sanción confirmada. Sin embargo, el caso se encuentra bajo análisis y podría derivar en distintas medidas, que van desde una advertencia hasta una multa económica, dependiendo de la interpretación que realicen las autoridades disciplinarias.
El antecedente más cercano se produjo durante el Mundial 2026, cuando la Selección argentina también exhibió una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" luego del triunfo ante Inglaterra. Aquella escena motivó una investigación por parte de la FIFA, aunque sin consecuencias inmediatas para el equipo nacional.
Ahora, Tigre quedó inmerso en una coyuntura similar. Mientras aguarda una eventual definición de la Conmebol, el club mantiene el foco en la revancha frente a Nacional, aunque con un frente extradeportivo que podría adquirir mayor gravitación en los próximos días.
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