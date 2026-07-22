Mario Alberto Kempes habló de la final del Mundial 2026 y pidió "no hacerse eco de cualquier cosa"
El campeón del Mundial '78 defendió a la Selección Argentina, habló de "días malos" en el fútbol y liquidó las versiones posteriores a la caída ante España.
La final del Mundial 2026 dejó una herida abierta en la Selección Argentina, que sorprendió al caer por 1-0 ante España. Tras ello, una serie de teorías conspirativas salieron a la luz y Mario Alberto Kempes, al igual que todos los entendidos de fútbol, salió rápidamente a restarles importancia.
Mario Alberto Kempes liquidó las versiones tras la final del Mundial 2026
Tras ser uno de los que elevó la Copa del Mundo antes que comenzara el duelo definitivo, Kempes compartió un video en sus redes sociales: "Les quiero decir algo cortito, ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina, no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representara su país y yo tuve esa suerte".
Y añadió: "Miren, no les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos, se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores y eso pasa en el fútbol, es así, hay días mejores, hay días peores, yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante", sostuvo, en defensa de los dirigidos por Lionel Scaloni.
Fue entonces cuando apuntó hacia las versiones que indican que la Albiceleste "jugó para atrás" por "supuestas amenazas": "Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes hay una diferencia enorme, un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite y esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie".
Y sumó: "Así que les pido esto por favor, si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta, en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina", cerrando su mensaje reflexivo.
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