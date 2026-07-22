Mario Alberto Kempes habló de la final del Mundial 2026 y pidió "no hacerse eco de cualquier cosa"

Fue entonces cuando apuntó hacia las versiones que indican que la Albiceleste "jugó para atrás" por "supuestas amenazas": "Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes hay una diferencia enorme, un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite y esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie".