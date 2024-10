La curiosa pelea entre Álvaro Morata y un alcalde de Italia que lo obliga a mudarse

image.png

Sin embargo, el futbolista no tardó en responder con un tono mucho más serio, usando su cuenta de Instagram para manifestar su enojo: “Le agradezco por haber violado mi privacidad... Afortunadamente no poseo ningún bien de valor, pero mis hijos, que son mi mayor tesoro, han visto perturbada su seguridad gracias a usted”, señaló, criticando la imprudencia del alcalde.

La situación ha causado revuelo en la prensa y en redes sociales, donde la publicación de Ballarini alcanzó a más de dos millones de personas. A pesar de que el alcalde alegó que su intención era simplemente dar una cálida bienvenida al futbolista, Morata y su familia, que han sido víctimas de la inseguridad en el pasado, no lo vieron de la misma manera.

En 2019, la esposa de Morata, Alice Campello, sufrió un violento robo en su casa mientras estaba con sus hijos, un hecho que aún marca la vida de la familia.

Ballarini, por su parte, se defendió argumentando que la noticia de la mudanza de Morata ya era de dominio público, y que su publicación no hacía más que repetir lo que ya se sabía. “La gente lo veía en los supermercados y en los locales de la ciudad. No he violado su privacidad en absoluto”, declaró en una entrevista.

Luego posteó una foto del Inter, clásico rival en el derby della Madonnina, poniéndole picante al ida y vuelta. La relación entre el futbolista y el alcalde ya quedó marcada por este incidente y ahora analizan mudarse.

