La curiosa promesa de Pedro Troglio al plantel de Banfield si eliminan a Boca en la Copa Argentina
Pedro Troglio admitió que Boca llega como favorito a la semifinal de la Copa Argentina del sábado en Mendoza, pero se ilusiona y prometió sortear un auto.
Pedro Troglio, técnico de Banfield, habló antes de la semifinal de la Copa Argentina ante Boca, que se jugará el sábado 14 de noviembre en Mendoza. Reconoció que el Xeneize es el favorito, se aferró a un antecedente de su carrera para ilusionarse y le hizo una promesa curiosa al plantel: sortear un auto si logran el pase a la final.
El DT dijo que le parece una falta de respeto que subestimen a su equipo, aunque aclaró que entiende el favoritismo del rival: “Es normal que digan que Boca va a ganar”. Para relativizarlo recordó lo que vivió en la Copa Argentina 2018: eliminó a Boca en octavos y a River en semifinales, cuando los dos eran los finalistas de la Copa Libertadores que se definió en Madrid, y llegó a la final ante Rosario Central.
También valoró el respeto que percibe del otro lado. Mencionó las palabras de Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme y los jugadores del Xeneize, y dijo que le dan tranquilidad. Además, aseguró que no le importa que Boca llegue después de consagrarse campeón de la tabla anual: según él, lo que cuenta es lo que haga su equipo.
La curiosa promesa de Troglio al plantel de Banfield si eliminan a Boca en la Copa Argentina
Troglio destacó que tiene un plantel con muchos chicos que juegan su primera semifinal. El contraste con el resto del año, en el que el Taladro estuvo pendiente de la permanencia, es total. Si aquellos partidos se jugaban con tensión, este lo vive de otra manera: “Lo del sábado es agua mineral”. Recordó que el equipo está a dos partidos de ganar un título.
Entre risas, el técnico contó que, si dan el golpe, quiere sortear un auto entre los jugadores, aunque primero tiene que conseguir un canje con alguna empresa de la zona sur. Y cerró con una ilusión: salir campeón sería un sueño para el club y para los hinchas. El ganador del partido del sábado, que se juega a las 19, jugará la final de la Copa Argentina.
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