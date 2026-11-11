La curiosa promesa de Pedro Troglio al plantel de Banfield si eliminan a Boca en la Copa Argentina

El DT dijo que le parece una falta de respeto que subestimen a su equipo, aunque aclaró que entiende el favoritismo del rival: “Es normal que digan que Boca va a ganar”. Para relativizarlo recordó lo que vivió en la Copa Argentina 2018: eliminó a Boca en octavos y a River en semifinales, cuando los dos eran los finalistas de la Copa Libertadores que se definió en Madrid, y llegó a la final ante Rosario Central.