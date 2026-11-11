Lionel Scaloni seguirá en la Selección: el acuerdo con la AFA y la cláusula que apunta al Mundial 2030
Scaloni acordó con la AFA un nuevo contrato por dos años, con opción a dos más; su vínculo actual vence en diciembre y falta el anuncio oficial.
Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina. Según trascendió, el entrenador llegó a un acuerdo con la AFA para renovar su contrato, que vence a fines de diciembre, y continuará en el cargo durante al menos dos años. Todavía no hay confirmación oficial, pero el anuncio se espera en los próximos días.
El nuevo vínculo sería por dos años, con opción a otros dos. Esa extensión se activaría casi de manera automática después de la Copa América 2028 y le permitiría al DT de Pujato seguir hasta el final del Mundial 2030.
Sería su tercera Copa del Mundo al frente de la Albiceleste, en un torneo con un condimento especial: uno de los partidos inaugurales se jugará en la Argentina. La fecha del anuncio no está definida. Podría llegar antes de los amistosos de esta fecha FIFA o una vez que terminen.
Lionel Scaloni seguirá en la Selección: el acuerdo con la AFA y la cláusula que apunta al Mundial 2030
IMPORTANTE: El primer 11 sin Lionel Messi en la Selección Argentina: la incógnita de Lionel Scaloni
El cuerpo técnico y la duda con Walter Samuel
La intención es mantener al mismo grupo de trabajo con el que Scaloni ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de llegar a la final del Mundial 2026. La incógnita es Walter Samuel.
Puertas adentro buscan convencer al ayudante de campo de que siga. Antes de la última fecha FIFA, Scaloni lo definió como un amigo y una pieza clave, y dijo que respetaría su decisión si elige irse. También dejó en claro cuánto pesaría su salida: “Sería una pérdida importantísima”.
La agenda de la Selección Argentina
Antes de la firma, la atención está en la doble fecha. La Selección enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20 en La Bombonera y cerrará el año ante Costa Rica el martes 17 de noviembre en Córdoba.
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