Lionel Scaloni seguirá en la Selección: el acuerdo con la AFA y la cláusula que apunta al Mundial 2030

Puertas adentro buscan convencer al ayudante de campo de que siga. Antes de la última fecha FIFA, Scaloni lo definió como un amigo y una pieza clave, y dijo que respetaría su decisión si elige irse. También dejó en claro cuánto pesaría su salida: “Sería una pérdida importantísima”.

La agenda de la Selección Argentina

Antes de la firma, la atención está en la doble fecha. La Selección enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20 en La Bombonera y cerrará el año ante Costa Rica el martes 17 de noviembre en Córdoba.