Ayrton Costa y el video inédito de su tatuaje: la técnica bajo sedación que eligió el defensor de Boca
Ayrton Costa se tatuó casi todo el torso hace unos meses bajo sedación, con la técnica “no pain”, y un video inédito mostró cómo fue el procedimiento.
Ayrton Costa volvió a ser noticia fuera de la cancha. El defensor de Boca se hizo hace algunos meses un tatuaje que le cubre casi todo el torso, pero en las últimas horas se conoció un video inédito del procedimiento que llamó la atención por la técnica: se lo hizo bajo sedación, con el método conocido como “no pain”.
Las imágenes las publicó Estudio Yeyo Tattoos, el lugar donde se hizo el trabajo. Salieron a la luz después de la fiesta por el título de Boca, en la que el central se animó como DJ junto a Chucky, el amuleto del plantel. El registro muestra parte del proceso y da una idea del tamaño del diseño, que ocupa el pecho y buena parte del abdomen.
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El método se usa para hacer tatuajes extensos en zonas sensibles, como el pecho o el abdomen, en una sola sesión larga y bajo sedación. En el caso de los deportistas, la idea es que el trabajo no se estire durante varios días y no les haga perder entrenamientos ni partidos.
Los detalles del diseño: familia, leones y el 1999
El tatuaje tiene varias referencias personales:
- La frase “Family forever” (“familia por siempre”).
- Dos retratos de rostros que serían de familiares del futbolista.
- Un fondo de nubes que atraviesa la composición.
- Una familia de leones, sobre la parte baja del abdomen.
- El número 1999, su año de nacimiento. Ese tatuaje ya lo tenía de antes y quedó integrado al nuevo diseño.
Aunque el zurdo lo luce desde hace tiempo, el video volvió a ponerlo en escena y permitió conocer cómo fue hecho.
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