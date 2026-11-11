Ayrton Costa y el video inédito de su tatuaje: la técnica bajo sedación que eligió el defensor de Boca

Las imágenes las publicó Estudio Yeyo Tattoos, el lugar donde se hizo el trabajo. Salieron a la luz después de la fiesta por el título de Boca, en la que el central se animó como DJ junto a Chucky, el amuleto del plantel. El registro muestra parte del proceso y da una idea del tamaño del diseño, que ocupa el pecho y buena parte del abdomen.