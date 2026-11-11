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Torneo Clausura 2026: días y horarios de los octavos de final

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Los octavos del Torneo Clausura se jugarían del 20 al 25 de noviembre: Vélez-Belgrano abre la llave y Boca cierra después de la final de la Sudamericana.

Torneo Clausura 2026: días y horarios de los octavos de final

Con la fase regular terminada, el Torneo Clausura ya tiene a sus 16 clasificados y los ocho cruces de octavos de final. Falta la confirmación oficial, pero según trascendió los playoffs se jugarían entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. El parate se debe a la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.

Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

  • 20.00 | Vélez vs. Belgrano

Sábado 21 de noviembre

  • 15.00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central
  • 17.00 | Argentinos Juniors vs. Independiente

Domingo 22 de noviembre

  • 16.00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza
  • 19.00 | River vs. Lanús
  • 22.00 | Instituto vs. Huracán

Lunes 23 de noviembre

  • 17.00 | Gimnasia La Plata vs. Newell’s

Miércoles 25 de noviembre

  • 21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia

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Vélez y Belgrano abren los playoffs del Torneo Clausura

La llave arranca en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Belgrano, el campeón defensor. El sábado será el turno de Defensa y Justicia ante Barracas Central y de Argentinos Juniors frente a Independiente en La Paternal.

El domingo concentra tres partidos: Rosario Central en Arroyito, River en el Monumental ante Lanús e Instituto en Córdoba frente a Huracán. El partido del Millonario todavía puede pasar al lunes 23 a las 19, mientras que ese día ya está programado Gimnasia ante Newell’s en La Plata.

Boca, el último en jugar por la Copa Sudamericana

El Xeneize será el último en salir a la cancha. El sábado 21 de noviembre jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, así que su cruce con Independiente Rivadavia en La Bombonera quedó para el miércoles 25 a las 21, cuatro días después de la final.

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