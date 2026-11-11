Torneo Clausura 2026: días y horarios de los octavos de final

17.00 | Gimnasia La Plata vs. Newell’s

Miércoles 25 de noviembre

21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia

IMPORTANTE: El primer 11 sin Lionel Messi en la Selección Argentina: la incógnita de Lionel Scaloni

Vélez y Belgrano abren los playoffs del Torneo Clausura

La llave arranca en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Belgrano, el campeón defensor. El sábado será el turno de Defensa y Justicia ante Barracas Central y de Argentinos Juniors frente a Independiente en La Paternal.

El domingo concentra tres partidos: Rosario Central en Arroyito, River en el Monumental ante Lanús e Instituto en Córdoba frente a Huracán. El partido del Millonario todavía puede pasar al lunes 23 a las 19, mientras que ese día ya está programado Gimnasia ante Newell’s en La Plata.

Boca, el último en jugar por la Copa Sudamericana

El Xeneize será el último en salir a la cancha. El sábado 21 de noviembre jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, así que su cruce con Independiente Rivadavia en La Bombonera quedó para el miércoles 25 a las 21, cuatro días después de la final.