La curiosa promesa de Spider-Man que encendió la previa del choque entre la Selección Argentina e Inglaterra

La anécdota tomó otro color con el avance de la competencia: Tom Holland es inglés y ahora su país se enfrentará con Argentina en un partido decisivo. Lo que comenzó como un intercambio amistoso quedó atravesado por una nueva bifurcación narrativa: la admiración por un futbolista frente a una rivalidad histórica dentro de la cancha.

En los Mundiales suelen aparecer este tipo de relatos que escapan al resultado deportivo y le agregan una capa más humana al torneo. Historias pequeñas que conviven con los goles, las estadísticas y la presión de cada partido.