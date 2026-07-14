La curiosa promesa de Spider-Man que encendió la previa del choque entre la Selección Argentina e Inglaterra
Tom Holland y un futbolista argentino protagonizaron un inesperado intercambio en redes sociales que sumó un condimento especial antes de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.
La previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó una historia inesperada que atraviesa el fútbol, el cine y la cultura pop. En medio de la tensión propia de un duelo de semejante magnitud, un particular intercambio entre Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, y una de las figuras de la Selección argentina captó la atención de los hinchas.
El vínculo entre ambos nació por una coincidencia tan llamativa como simbólica: el delantero argentino suele celebrar sus goles con el gesto del famoso superhéroe arácnido, una característica que terminó convirtiéndose en una de sus postales más reconocidas.
Holland, fanático del fútbol, había mostrado su admiración por el atacante y contó que tenía ganas de conocerlo personalmente. Incluso reveló que lo había incluido en su equipo de Fantasy, una muestra del seguimiento que hace del deporte más allá de su carrera como actor.
La respuesta del futbolista argentino no tardó en llegar y tuvo un tono cargado de complicidad. “Guardamos una camiseta N° 9 para vos”, escribió en redes sociales, junto a emojis de una araña y una pelota.
La frase, breve pero cargada de simbolismo, rápidamente se transformó en una de esas historias paralelas que aparecen durante los grandes torneos y que terminan adquiriendo una dimensión propia. Una camiseta reservada, un personaje de Marvel y un goleador con un festejo particular quedaron unidos por una escena tan improbable como llamativa.
La anécdota tomó otro color con el avance de la competencia: Tom Holland es inglés y ahora su país se enfrentará con Argentina en un partido decisivo. Lo que comenzó como un intercambio amistoso quedó atravesado por una nueva bifurcación narrativa: la admiración por un futbolista frente a una rivalidad histórica dentro de la cancha.
En los Mundiales suelen aparecer este tipo de relatos que escapan al resultado deportivo y le agregan una capa más humana al torneo. Historias pequeñas que conviven con los goles, las estadísticas y la presión de cada partido.
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