Platense presentó al Diente López, el delantero uruguayo que firmó hasta 2027

es nuevo jugador de #Platense



El delantero llega libre tras su paso por Nacional



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¡Bienvenido, Diente!# pic.twitter.com/PthPgWsr3O — Club Atlético Platense (@caplatense) July 14, 2026

El exfutbolista del Bolso se suma a un plantel que afrontará importantes compromisos durante el semestre, entre ellos la serie ante Coquimbo por la Copa Libertadores y la disputa del Torneo Clausura. En Vicente López esperan que el uruguayo aporte experiencia, jerarquía y gol a un frente de ataque que ya cuenta con jugadores como Guido Mainero, Franco Zapiola y Nicolás Retamar.