Platense presentó al Diente López, el delantero uruguayo que firmó hasta 2027
Nicolás "Diente" López llegó libre desde Nacional, firmó contrato hasta diciembre de 2027 y tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino.
Platense oficializó la incorporación de Nicolás "Diente" López, uno de los delanteros uruguayos más destacados de los últimos años. El atacante de 32 años llega libre desde Nacional y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 para afrontar la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.
El delantero uruguayo, de 32 años, arribó en condición de libre tras finalizar su vínculo con Nacional y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Será su primera experiencia en el fútbol argentino. La institución presentó al atacante en sus redes sociales con un breve mensaje: "Nicolás López es nuevo jugador de Platense". Además, agregó: "El delantero llega libre tras su paso por Nacional. ¡Bienvenido, Diente!".
El exfutbolista del Bolso se suma a un plantel que afrontará importantes compromisos durante el semestre, entre ellos la serie ante Coquimbo por la Copa Libertadores y la disputa del Torneo Clausura. En Vicente López esperan que el uruguayo aporte experiencia, jerarquía y gol a un frente de ataque que ya cuenta con jugadores como Guido Mainero, Franco Zapiola y Nicolás Retamar.
Los números del Diente López y su carrera internacional
La presentación del atacante se produjo pocos días después de que Nacional anunciara la rescisión de común acuerdo de su contrato. El club uruguayo le agradeció públicamente su regreso y destacó su participación en la conquista de la Liga Uruguaya 2025. Durante su último ciclo en, disputó 58 partidos oficiales, convirtió 27 goles y repartió nueve asistencias. Sumando todos sus pasos por la institución, acumuló 53 tantos en 103 encuentros oficiales.
Su carrera comenzó en Nacional, donde debutó en Primera División con apenas 17 años. Sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto a Europa, donde vistió las camisetas de Roma, Udinese, Hellas Verona y Granada.
Posteriormente, tuvo un destacado paso por Inter de Porto Alegre y continuó su carrera en México, donde defendió los colores de Tigres y León. En el conjunto mexicano fue goleador del Torneo Apertura 2021, uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Ahora, el Diente López buscará trasladar toda su experiencia internacional al fútbol argentino con la camiseta de Platense.
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