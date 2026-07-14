La promesa del Pollo Vignolo si Messi le hace un gol a Inglaterra en el Mundial 2026

Fiel a su estilo, el conductor fue un paso más allá y aseguró que dejaría la cabina de transmisión en pleno encuentro, independientemente del momento en el que se produzca el tanto del capitán argentino: "Voy a hacer como el auto que me llevó hoy, que no tenía chofer... bueno, el partido mío no va a tener relator", bromeó entre risas, aunque insistió en que hablaba en serio.