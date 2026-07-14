La promesa del Pollo Vignolo si Messi le hace un gol a Inglaterra en el Mundial 2026
El relator de ESPN sorprendió al revelar qué hará si Lionel Messi convierte ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Sebastián "Pollo" Vignolo hizo una llamativa promesa en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra. El relator aseguró que, si Lionel Messi le marca un gol al seleccionado inglés, abandonará la transmisión y dará por culminada su carrera frente al micrófono, al menos por ese partido.
Durante una charla con Diego Latorre y Oscar Ruggeri en ESPN, el relator aseguró que abandonará su puesto si Messi convierte frente al seleccionado inglés: "Yo, si Messi le mete un gol a Inglaterra... ya está. Mi carrera como relator probablemente tenga ahí su momento más cúlmine. De verdad, Gambeta. Dejo todo", afirmó Vignolo.
Fiel a su estilo, el conductor fue un paso más allá y aseguró que dejaría la cabina de transmisión en pleno encuentro, independientemente del momento en el que se produzca el tanto del capitán argentino: "Voy a hacer como el auto que me llevó hoy, que no tenía chofer... bueno, el partido mío no va a tener relator", bromeó entre risas, aunque insistió en que hablaba en serio.
Quién podría reemplazar al Pollo Vignolo en la transmisión
Ante la posibilidad de que Messi convierta en los minutos finales del partido, Vignolo ya imaginó quiénes podrían tomar su lugar frente al micrófono. Entre las opciones que mencionó aparecen Sergio "Kun" Agüero y Mariano Closs. "Relata Agüero o sino le decimos a Mariano que agarre los dos micrófonos", comentó durante el programa.
Actualmente, el Pollo Vignolo integra una de las transmisiones alternativas que ESPN ofrece para los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, acompañado por figuras como el Kun Agüero y Carlos Tevez. Con el equipo ya instalado en Atlanta, la promesa del relator sumó un nuevo ingrediente a la previa del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra.
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