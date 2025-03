La curiosa reacción de Santiago Silva luego de las polémicas declaraciones de Falcioni sobre Riquelme

En una entrevista con ESPN, el actual entrenador de Banfield lanzó frases contundentes sobre lo que sucedió en la previa y durante aquel partido decisivo. “Hubo un montón de situaciones que no dejaron tener una noche en paz y tranquila. No fue normal para jugar una final de Copa Libertadores. Hay que estar en una armonía total entre el equipo, el cuerpo técnico y la dirigencia. Ese día no hubo”, expresó, dejando entrever que el clima interno no era el ideal.