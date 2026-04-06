La decisión de Claudio Úbeda con los convocados para el debut de Boca en la Copa Libertadores

La delegación viajará a Chile en la tarde de este lunes con la presencia de Juan Román Riquelme. Tras el encuentro del martes, el plantel se entrenará el miércoles por la mañana en Santiago y ese mismo día regresará a la Argentina para preparar el próximo compromiso frente a Independiente.

La posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

El Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.