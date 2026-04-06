La decisión de Claudio Úbeda con los convocados para el debut de Boca en la Copa Libertadores
Con los regresos de Agustín Marchesín y Changuito Zeballos a la lista, el DT dio los confirmados para viajar a Chile para enfrentar a Universidad Católica.
Boca afrontará su estreno en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Chile, en el marco de la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará en el Claro Arena de Santiago, donde el Xeneize buscará comenzar con el pie derecho su participación en el certamen continental.
Luego del entrenamiento de este lunes, el entrenador Claudio Úbeda dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados que viajarán a Chile. De ese total, 5 jugadores quedarán fuera del banco de suplentes el día del partido.
Entre los nombres que aparecen en la nómina se destacan los regresos de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos. Sin embargo, ninguno de los dos integrará el banco de suplentes, ya que su presencia en la delegación apunta a acompañar al plantel y continuar con su puesta a punto física durante la estadía en Santiago. Por otra parte, los únicos tres jugadores que no viajarán son Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. Los tres permanecerán en Buenos Aires con el objetivo de avanzar en sus respectivas recuperaciones y poder volver a la competencia en las próximas semanas.
Pensando en el compromiso ante el conjunto chileno, el cuerpo técnico decidió que los últimos entrenamientos se desarrollen en una de las canchas alternativas del predio de Ezeiza que cuenta con césped sintético, superficie similar a la del estadio en el que Universidad Católica hace de local.
De acuerdo a lo ensayado en la previa, el entrenador podría introducir seis modificaciones respecto al equipo que viene de vencer a Talleres en Córdoba. Cuatro de ellas se darían en la defensa, con los ingresos de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Gonzalo Costa y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha también se producirían variantes con las vueltas de Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, dos futbolistas que podrían tener un rol importante en el armado del equipo para el debut copero.
La delegación viajará a Chile en la tarde de este lunes con la presencia de Juan Román Riquelme. Tras el encuentro del martes, el plantel se entrenará el miércoles por la mañana en Santiago y ese mismo día regresará a la Argentina para preparar el próximo compromiso frente a Independiente.
La posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica
El Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.
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