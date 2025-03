La decisión de la Justicia con Bermúdez, Cascini y Delgado, acusados de encubrimiento

florencia marco.jpg Florencia Marco Foto NA: Marcelo Capece.

Martínez fue condenado a un año de prisión tras ser encontrado culpable del abuso sexual de Marco, quien lo denunció por hechos ocurridos durante su etapa como director técnico del plantel femenino de Boca.

En ese juicio oral Marco contó que venía sufriendo desde varios meses atrás la situación de acoso y abuso, y que les informó a los ex futbolistas sobre lo que estaba ocurriendo y éstos no sólo no hicieron nada, sino que presuntamente se pusieron del lado del director técnico. Al momento de declarar como testigos, los tres desacreditaron la versión de la ex jefa de prensa del fútbol femenino y aseguraron que nunca habían tomado conocimiento del caso hasta que éste estalló en la prensa.

Pero el fiscal del juicio, Marcelo Martínez Burgo, no les creyó y pidió además de la condena para Martínez que se abra un proceso paralelo por falso testimonio y por encubrimiento para los directivos y empleados de Boca.

bermudez cascini delgado.jpg

A raíz de esto, surgió la imputación contra Bermúdez, Cascini y Delgado, que fueron acusados de conocer los hechos y no denunciarlos.

El avance de la investigación los había dejado cerca de una posible condena, pero el cambio de juez en la causa marcó un giro a su favor de los ex integrantes del Consejo de Fútbol del “Xeneize”.

Con la decisión de dictar la falta de mérito, la situación de los ex dirigentes de Boca cambió drásticamente, ya que ahora quedaron más cerca de un sobreseimiento definitivo.

A pesar de este fallo, el caso aún no está cerrado. Bermúdez, Cascini y Delgado seguirán bajo investigación hasta que se determine si corresponde su sobreseimiento o si surgen nuevas pruebas en su contra que los acerquen a una posible condena.