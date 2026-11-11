Cómo están físicamente Leandro Paredes y Lautaro Blanco a días de la semifinal ante Banfield

El caso del lateral es parecido, con un matiz: es el jugador de Boca con más minutos en el semestre y solo se perdió un partido desde julio. Por eso el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena busca bajarle las cargas para prevenir una lesión. En la primera práctica de la semana, él y Paredes trabajaron en zapatillas y casi no participaron de los ejercicios con pelota. La regla es simple: si responden bien hasta el sábado, juegan; si no, irán al banco y sus minutos se administrarán según lo que pida el partido.