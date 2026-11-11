Cómo están físicamente Leandro Paredes y Lautaro Blanco a días de la semifinal ante Banfield
Paredes y Blanco no tienen lesiones, pero llegan al límite: Boca los evaluará hasta el sábado antes de la semifinal ante Banfield en Mendoza.
Boca volvió a los entrenamientos después de consagrarse campeón ante Defensa y Justicia en La Bombonera y ya tiene una preocupación para la semifinal de la Copa Argentina: Leandro Paredes y Lautaro Blanco hicieron trabajos regenerativos, apartados del grupo. Ninguno de los dos tiene lesiones, pero el cuerpo técnico los ve al límite y decidirá recién sobre la hora si son titulares ante Banfield.
El capitán arrastra problemas físicos desde la eliminación de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. Esa noche sufrió un desgarro que le hizo perder el debut de la Selección Argentina en el Mundial. Después volvió a desgarrarse, en el cuádriceps derecho, ante Instituto y se perdió la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana con Vasco da Gama.
Desde la vuelta en el Maracaná casi no paró. Jugó los 90 minutos ante Independiente, salió a cinco del final en el Superclásico y en el último partido, amonestado y al límite, dejó la cancha en el segundo tiempo para el ingreso de Enner Valencia, el héroe del título.
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El caso del lateral es parecido, con un matiz: es el jugador de Boca con más minutos en el semestre y solo se perdió un partido desde julio. Por eso el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena busca bajarle las cargas para prevenir una lesión. En la primera práctica de la semana, él y Paredes trabajaron en zapatillas y casi no participaron de los ejercicios con pelota. La regla es simple: si responden bien hasta el sábado, juegan; si no, irán al banco y sus minutos se administrarán según lo que pida el partido.
Las otras dudas de Boca ante Banfield
Hay otros tres nombres en observación:
- Santiago Ascacíbar: terminó con un golpe ante Defensa y será evaluado.
- Rodrigo Battaglia: sigue recuperándose de una molestia en el sóleo y entrenó en una cancha alternativa del predio.
- Enner Valencia: no tiene lesión, pero sí desgaste físico, y practicó de forma liviana.
El once se definirá en las horas previas al partido del sábado 14 de noviembre a las 19, en Mendoza. Lo que está en juego es más que la semifinal: una semana después, el Xeneize jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y después lo esperan los playoffs del Clausura.
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