El mensaje de Scaloni para Leandro Paredes: qué le pide para volver a la Selección argentina
Lionel Scaloni elogió a Leandro Paredes, dijo que las puertas de la Selección argentina no están cerradas y explicó qué necesita para volver.
Leandro Paredes no está en la lista de la Selección Argentina para los amistosos con Uruguay y Costa Rica porque todavía tiene que cumplir una sanción por los incidentes en la final del Mundial 2026. Igual, Lionel Scaloni lo respaldó en la conferencia de prensa en Ezeiza: dijo que, si está bien, es “el mejor centrocampista que puede tener la Selección”.
El mediocampista de Boca viene de un gran nivel en el club. Después del Mundial puso en duda su continuidad en la Selección, pero ahora gana lugar en un equipo que se reacomoda tras el retiro de Lionel Messi. El DT dijo que, si Paredes está bien, se mete solo en la lista.
Aclaró que estar bien no significa jugar todos los partidos en Boca y que el jugador ya sabe lo que él piensa. Para Scaloni, Paredes marca la diferencia cuando está en su máximo rendimiento. También mostró cercanía con él: dijo que lo quiere mucho y que, bajo ningún concepto, tiene las puertas cerradas.
El mensaje de Scaloni para Leandro Paredes: qué le pide para volver a la Selección argentina
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Paredes fue una de las piezas clave del ciclo, que suma la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato en 2026. Con la salida de Messi, el equipo se está reordenando. En la misma conferencia, Scaloni dijo que la camiseta 10 no va a tener dueño por ahora y que la va a dar cuando aparezca un jugador que pueda quedársela. Además, Claudio Tapia anunció la renovación del entrenador, con un contrato que podría extenderse hasta el Mundial 2030.
Cuándo podría volver Leandro Paredes a la Selección argentina
Paredes va a ver desde afuera el clásico con Uruguay del 13 de noviembre, en la Bombonera, la cancha donde juega de local con Boca. La Selección después enfrenta a Costa Rica el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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