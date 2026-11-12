El mensaje de Scaloni para Leandro Paredes: qué le pide para volver a la Selección argentina

Paredes fue una de las piezas clave del ciclo, que suma la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato en 2026. Con la salida de Messi, el equipo se está reordenando. En la misma conferencia, Scaloni dijo que la camiseta 10 no va a tener dueño por ahora y que la va a dar cuando aparezca un jugador que pueda quedársela. Además, Claudio Tapia anunció la renovación del entrenador, con un contrato que podría extenderse hasta el Mundial 2030.