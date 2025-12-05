La decisión de Paulo Díaz frente a la intención de River de negociarlo en el próximo mercado

paulo diaz.jpg

El entrenador ya le comunicó que no formará parte del proyecto deportivo para la siguiente temporada, lo que llevó al club a escuchar ofertas y analizar oportunidades para transferirlo. Sin embargo, a pesar de que hay interés de distintas instituciones -entre ellas, Al Qadsiah de Arabia Saudita y Colo Colo de Chile-, las gestiones no avanzaron al ritmo esperado.