La decisión de Paulo Díaz frente a la intención de River de negociarlo en el próximo mercado
El defensor chileno evalúa su futuro mientras el club busca liberar espacio en el plantel y avanzar con refuerzos, pero sus pretensiones complican cualquier salida
River atraviesa un cierre de 2025 marcado por cambios profundos y la necesidad urgente de reconstruir su plantel para encarar un 2026 con mejores perspectivas. Con Marcelo Gallardo a cargo del reordenamiento deportivo, la dirigencia comenzó a acelerar una depuración que incluye nombres históricos y otros que, por rendimiento o contexto, ya no son prioridad para el cuerpo técnico.
En este escenario aparece la situación de Paulo Díaz, uno de los jugadores que perdió protagonismo y que podría integrar la lista de desprendibles en las próximas semanas, aunque su posición personal plantea un obstáculo determinante. El defensor chileno, con contrato vigente hasta 2027, dejó de ser una pieza fija en la consideración de Gallardo.
El entrenador ya le comunicó que no formará parte del proyecto deportivo para la siguiente temporada, lo que llevó al club a escuchar ofertas y analizar oportunidades para transferirlo. Sin embargo, a pesar de que hay interés de distintas instituciones -entre ellas, Al Qadsiah de Arabia Saudita y Colo Colo de Chile-, las gestiones no avanzaron al ritmo esperado.
Tajante postura de Paulo Díaz: no resignará dinero para irse de River
Su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, sumada a su elevado salario, dificulta las negociaciones con los equipos que preguntaron por él. Según informó Olé, la posición de Díaz es terminante: no está dispuesto a resignar el dinero que tiene asegurado en River. El futbolista dejó clara su postura y solo consideraría emigrar si la propuesta económica iguala o supera su contrato actual.
De lo contrario, permanecerá en el plantel incluso sin tener continuidad ni protagonismo, priorizando la estabilidad que le ofrece su vínculo con la institución de Núñez. Esta determinación generó un escenario particular, ya que la institución de Núñez busca liberar masa salarial para cerrar refuerzos y la permanencia de uno de los sueldos más altos complica la planificación.
Mientras tanto, su recorrido en el club refleja una presencia consistente desde su llegada en 2019: jugó 214 partidos, anotó 13 goles, dio 3 asistencias y conquistó 7 títulos locales, consolidándose en su momento como una pieza clave de la defensa. Hoy, su situación cambió por completo, y su futuro dependerá exclusivamente de que llegue una propuesta que respete sus condiciones económicas, algo que aún no aparece en el horizonte inmediato.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario