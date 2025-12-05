El escándalo que sacude al fútbol de Turquía: detienen a un compañero de Mauro Icardi

image

La Federación Turca de Fútbol (TFF) reaccionó rápidamente enviando a 1204 futbolistas al Comité de Disciplina por posibles violaciones a las reglas de integridad. Entre ellos figuran 27 jugadores de la Superliga, incluidos dos miembros del Galatasaray: Eren Elmali y el propio Baltaci. La magnitud del escándalo se profundizó cuando una auditoría reveló que 371 de los 571 árbitros federados poseen cuentas vinculadas a plataformas de apuestas; 152 de ellos participan activamente y uno llegó a intervenir en 18.227 apuestas.