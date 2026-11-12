La decisión que tiene que tomar Ponzio con Martínez Quarta para el partido de River con Lanús

Martínez Quarta o Rivero: qué evalúa Leonardo Ponzio en River

Ponzio siempre elogió a su excompañero. Desde que asumió de manera interina lo respaldó: Martínez Quarta fue titular cada vez que estuvo disponible. El defensor le dijo al DT y al plantel que está al 100% para el partido con Lanús. Pero Rivero aprovechó su oportunidad. En los partidos contra Racing y Aldosivi, su dupla con Nicolás Otamendi se vio más firme. A eso se suma el contexto: la vuelta al Monumental, donde el Chino ya recibió silbidos más de una vez. Si pierde el lugar, podría abrirse una discusión sobre su continuidad en River.