La decisión que tiene que tomar Ponzio con Martínez Quarta para el partido de River con Lanús
Lucas Martínez Quarta cumplió su sanción y está disponible para el cruce con Lanús, pero Ponzio evalúa si sostiene a Lautaro Rivero en la defensa de River.
Lucas Martínez Quarta ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión en el Superclásico de la Bombonera y puede volver en los octavos de final del Torneo Clausura, cuando River reciba a Lanús. Igual, no tiene asegurado el lugar. Leonardo Ponzio, DT interino, tiene que decidir si lo devuelve a la defensa o mantiene a Lautaro Rivero.
Por qué Martínez Quarta está en el centro de las críticas en River
El nivel del Chino desde su regreso al club fue irregular, como el de gran parte del equipo. Pero algunos de sus errores costaron caro en partidos decisivos:
- La expulsión ante Inter en el Mundial de Clubes.
- El penal errado contra Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.
- La roja temprana en el último Superclásico contra Boca.
La relación con los hinchas está desgastada. Por eso, cuando el plantel viajó a Mar del Plata para la última fecha de la primera fase, el defensor se mantuvo apartado del grupo para no quedar expuesto. Gonzalo Montiel, que también estaba suspendido, hizo todo el viaje con sus compañeros.
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Martínez Quarta o Rivero: qué evalúa Leonardo Ponzio en River
Ponzio siempre elogió a su excompañero. Desde que asumió de manera interina lo respaldó: Martínez Quarta fue titular cada vez que estuvo disponible. El defensor le dijo al DT y al plantel que está al 100% para el partido con Lanús. Pero Rivero aprovechó su oportunidad. En los partidos contra Racing y Aldosivi, su dupla con Nicolás Otamendi se vio más firme. A eso se suma el contexto: la vuelta al Monumental, donde el Chino ya recibió silbidos más de una vez. Si pierde el lugar, podría abrirse una discusión sobre su continuidad en River.
Cuándo juegan River y Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura
El cruce de octavos de final está previsto para el 22 de noviembre en el Monumental. Ponzio tiene diez días para definir la zaga.
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