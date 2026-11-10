Santiago Beltrán y la cláusula millonaria con la que River busca renovarle al arquero

La información convive con otra lectura. Según se conoció en el último tiempo, Beltrán aparece como el jugador que River podría vender en 2027, con Rossi y Bono en carpeta para reemplazarlo. Las dos cosas no se excluyen: blindar el contrato con una cláusula alta también le permite al club negociar una eventual venta en mejores condiciones.

Los números de Santiago Beltrán en su 2026 con River

En su primer año como titular, Beltrán fue de lo mejor de River en una temporada difícil para el club. Jugó 45 partidos, recibió 36 goles y terminó 19 con la valla invicta. También se destacó en las definiciones por penales.