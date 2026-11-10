Santiago Beltrán y la cláusula millonaria con la que River busca renovarle al arquero
River negocia extender el contrato de Santiago Beltrán hasta diciembre de 2029, con aumento de sueldo y una cláusula que podría llegar a 100 millones de euros.
River avanza en la renovación del contrato de Santiago Beltrán. La negociación viene lenta, pero en Núñez creen que va bien encaminada. Según trascendió en las últimas horas la extensión no está en duda: el nuevo vínculo llegaría hasta diciembre de 2029 e incluiría una mejora salarial y una suba de la cláusula de rescisión.
El arquero de 22 años y sus representantes siguen en diálogo con la dirigencia, y las dos partes apuntan a un acuerdo. La demora, según esos medios, no pone en riesgo la continuidad del arquero.
Beltrán tiene contrato hasta diciembre de 2027, así que su presencia en los playoffs del Torneo Clausura y durante el año próximo está asegurada. Ya había renovado una vez, después de su gran temporada en la Reserva.
Ahora lo haría como titular afianzado del primer equipo. El apuro del club tiene una explicación: hay equipos de distintas ligas interesados en el arquero. La nueva cláusula de rescisión podría llegar a 100 millones de euros. Con esa cifra, cualquier club que lo quiera tendría que pagar una fortuna o sentarse a negociar con River.
Santiago Beltrán y la cláusula millonaria con la que River busca renovarle al arquero
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La información convive con otra lectura. Según se conoció en el último tiempo, Beltrán aparece como el jugador que River podría vender en 2027, con Rossi y Bono en carpeta para reemplazarlo. Las dos cosas no se excluyen: blindar el contrato con una cláusula alta también le permite al club negociar una eventual venta en mejores condiciones.
Los números de Santiago Beltrán en su 2026 con River
En su primer año como titular, Beltrán fue de lo mejor de River en una temporada difícil para el club. Jugó 45 partidos, recibió 36 goles y terminó 19 con la valla invicta. También se destacó en las definiciones por penales.
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