La decisión que tomó la Fórmula 1 de cara al futuro y perjudica a los motores de Mercedes y Red Bull

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Decisión de la FIA y seguridad en pista

El tema ya había generado alertas en el inicio de la temporada 2026 en Melbourne y también en China, aunque en este último circuito no resultaba efectivo por la corta distancia hasta la meta. La polémica creció tras las consultas de Ferrari, que pidió precisiones sobre la legalidad y los riesgos del sistema. Finalmente, la FIA convocó a los fabricantes y aclaró que, aunque el método podía considerarse legal desde el punto de vista técnico, implicaba riesgos de seguridad al dejar a los autos sin potencia en plena pista.

Tras esos episodios, Mercedes decidió dejar de utilizar la estrategia durante el fin de semana en Suzuka. Poco después, la federación avanzó con una resolución definitiva: prohibió el uso sistemático del modo de desconexión del MGU-K con fines de rendimiento.

La entidad rectora también confirmó que el sistema solo podrá utilizarse en casos de emergencia y que los datos de telemetría serán monitoreados para verificar su uso. Además, se mantendrá el bloqueo automático de 60 segundos como elemento disuasorio. Con esta medida, la FIA busca evitar maniobras que puedan comprometer la seguridad y, al mismo tiempo, garantizar condiciones más equitativas en la lucha por la pole position en la Fórmula 1.