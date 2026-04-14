La decisión que tomó la Fórmula 1 de cara al futuro y perjudica a los motores de Mercedes y Red Bull
La FIA prohibió el uso del MGU-K como ventaja en clasificación en Fórmula 1, tras detectar una maniobra de Mercedes y Red Bull que alteraba la potencia.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una decisión clave en la Fórmula 1 al prohibir una estrategia de clasificación utilizada por Mercedes y Red Bull que les permitía obtener una ventaja de potencia en los últimos metros de cada vuelta rápida.
Según reveló el medio especializado The Race, ambas escuderías habían encontrado la forma de eludir la reducción progresiva de energía eléctrica exigida por el reglamento, logrando mantener el máximo rendimiento hasta cruzar la línea de meta. Esta maniobra les otorgaba una ganancia estimada de entre 50 y 100 kilovatios, equivalente a valiosas centésimas de segundo.
El recurso se basaba en el uso del sistema de recuperación de energía cinética (MGU-K). La normativa establece que, hacia el final de la vuelta, los equipos deben reducir la entrega de energía en ráfagas de 50 kilovatios por segundo para evitar caídas bruscas de potencia. Sin embargo, Mercedes y Red Bull aprovecharon un vacío reglamentario al desactivar el MGU-K mediante un modo de software pensado para emergencias técnicas. De esta manera, evitaban la limitación y mantenían la potencia máxima hasta el final del giro.
Para contrarrestar esta práctica, la FIA había introducido una medida: si el sistema se desactivaba, quedaba bloqueado durante 60 segundos, dejando al monoplaza sin los 350 kilovatios de potencia eléctrica. Aun así, los equipos encontraron la forma de aplicar el truco únicamente en el tramo final de la vuelta, sin afectar el rendimiento en el resto del giro.
La situación generó preocupación cuando comenzaron a registrarse fallas en pista. Durante el Gran Premio de Japón, en Suzuka, Kimi Antonelli y Max Verstappen sufrieron pérdidas repentinas de potencia en zonas rápidas, mientras que Alex Albon debió detener su Williams por inconvenientes similares.
Decisión de la FIA y seguridad en pista
El tema ya había generado alertas en el inicio de la temporada 2026 en Melbourne y también en China, aunque en este último circuito no resultaba efectivo por la corta distancia hasta la meta. La polémica creció tras las consultas de Ferrari, que pidió precisiones sobre la legalidad y los riesgos del sistema. Finalmente, la FIA convocó a los fabricantes y aclaró que, aunque el método podía considerarse legal desde el punto de vista técnico, implicaba riesgos de seguridad al dejar a los autos sin potencia en plena pista.
Tras esos episodios, Mercedes decidió dejar de utilizar la estrategia durante el fin de semana en Suzuka. Poco después, la federación avanzó con una resolución definitiva: prohibió el uso sistemático del modo de desconexión del MGU-K con fines de rendimiento.
La entidad rectora también confirmó que el sistema solo podrá utilizarse en casos de emergencia y que los datos de telemetría serán monitoreados para verificar su uso. Además, se mantendrá el bloqueo automático de 60 segundos como elemento disuasorio. Con esta medida, la FIA busca evitar maniobras que puedan comprometer la seguridad y, al mismo tiempo, garantizar condiciones más equitativas en la lucha por la pole position en la Fórmula 1.
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