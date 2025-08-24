Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Juan Román Riquelme
El reconocido agente y abogado murió en la madrugada del domingo tras descompensarse. Fue un hombre de extrema confianza para Román y también representó a Diego Maradona en los 90.
Horas antes del partido entre Boca y Banfield en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el Mundo Xeneize recibió una noticia que golpeó fuerte: falleció Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y ex abogado de Diego Armando Maradona.
El agente, que tenía 69 años, se descompensó en la madrugada de este domingo y, pese a la atención recibida, murió unas horas después. Según se conoció en las últimas horas, padecía una enfermedad que complicaba su estado de salud, aunque el desenlace resultó repentino y sorpresivo para su entorno que recibió la noticia de la peor manera.
De Diego Armando Maradona a Juan Román Riquelme: el recorrido de Daniel Bolotnicoff en el fútbol argentino
Bolotnicoff fue una figura clave en el fútbol argentino. A principios de los años 90, se desempeñó como abogado de Diego Armando Maradona y lo acompañó en su regreso a Boca en 1995, trabajando junto a Marcos Franchi.
En los últimos años, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Riquelme, colaborando activamente en su gestión como presidente del club y siendo una voz de consulta permanente en cada decisión institucional y deportiva. Por esta razón su deceso generó un fuerte dolor puertas adentro y se espera que haya un reconocimiento en la previa del duelo ante el Taladro en La Bombonera por una nueva jornada del torneo.
Más detalles de la vida de Daniel Bolotnicoff dentro del fútbol argentino
Abogado de trayectoria, fue fundador de Back Sports S.A. en 1998 y representó a futbolistas como Diego Forlán, Rodrigo Bentancur, Juan Foyth, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, entre otros. A lo largo de los años también recibió críticas de dirigentes opositores, como Daniel Angelici, que lo acusaban de tener demasiado peso en las operaciones vinculadas a Boca.
