Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Juan Román Riquelme

En los últimos años, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Riquelme, colaborando activamente en su gestión como presidente del club y siendo una voz de consulta permanente en cada decisión institucional y deportiva. Por esta razón su deceso generó un fuerte dolor puertas adentro y se espera que haya un reconocimiento en la previa del duelo ante el Taladro en La Bombonera por una nueva jornada del torneo.