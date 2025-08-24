Sorpresiva predicción de la vidente que dice que renuncia Milei: "Abuchearán al Presidente y reacciona mal"

Milei: ¿se viene el abucheo?

vidente milei karina ¿Renuncia? El video de la vidente.

"Les quiero decir que el lunes -no aclaró cuál- al presidente lo veo presentándose con sus pares políticos, en una reunión en un lugar. También quiero decirles que a dónde va lo esperan muchas personas con pancartas y diciéndole de todo al presidente, a lo cual Milei se pone muy nervioso, al punto de quedar como loco e increpa a las personas que están ahí", predijo la vidente.