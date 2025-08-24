Sorpresiva predicción de la vidente que dice que renuncia Milei: "Abuchearán al Presidente y reacciona mal"
En las últimas horas se hizo viral otro video de la vidente, que es uruguaya, que tiene a mal traer a la familia Milei, que cree en estas cosas.
La vidente que se hizo viral anunciando la renuncia a la presidencia de la Nación de Javier Milei lanzó otra predicción, que rápidamente se hizo sentir fuerte en las redes sociales: parece que abuchearán fuerte al "León".
La vidente, de nacionalidad uruguaya y radicada en ese país, relató que el lunes -¿será este 25 de agosto en Junín donde se tendría que presentar Milei?- lo abuchearán al actual Presidente.
Milei: ¿se viene el abucheo?
"Les quiero decir que el lunes -no aclaró cuál- al presidente lo veo presentándose con sus pares políticos, en una reunión en un lugar. También quiero decirles que a dónde va lo esperan muchas personas con pancartas y diciéndole de todo al presidente, a lo cual Milei se pone muy nervioso, al punto de quedar como loco e increpa a las personas que están ahí", predijo la vidente.
Y cerró: "Muchas personas me han preguntado y el lunes será abucheado a donde va a tener la reunión y el pueblo lo abuchea con pancartas y gritos".
El video de la renuncia de Milei
Un video de una vidente, que fue publicado antes que se dieran a conocer los audios Diego Spagnuolo, afirma que Javier Milei podría renunciar a su cargo de Presidente de la Nación por los problemas que tiene él y su hermana Karina en la Justicia.
El video se viralizó a partir del escándalo de los audios de Spagnuolo, donde afirma que existen presuntos retornos, con Karina Milei como principal involucrada, pero la "vidente" lo dijo el 11 de agosto pasado.
