La desopilante confesión de Jagger Herrera tras su gol en Boca: "No entiendo nada en...."

Tras ser la figura indiscutida del encuentro, el juvenil marcador central dialogó con el histórico programa Paso a Paso (TyC Sports) y se quedó con la tradicional remera del ciclo. Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, el pibe de la cantera azul y oro agradeció el reconocimiento: "Muy contento por hacer mi primer gol en Primera", expresó con una sonrisa imborrable. Sin embargo, el momento más divertido de la nota llegó cuando le consultaron sobre su apodo y su vinculo con la mítica banda de rock británica los Rolling Stones, apodo que nació en Reserva por su innegable parecido físico con el líder de la banda, Mick Jagger.