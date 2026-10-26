La desopilante confesión de Jagger Herrera tras su gol en Boca: "No entiendo nada en...."
El héroe del clásico ante Independiente se ganó la remera de Paso a Paso y reveló cómo es su relación con los Rolling Stones tras las comparaciones con Mick Jagger.
La marea de repercusiones por el agónico triunfo de Boca Juniors en el clásico ante Independiente sigue dejando perlas imperdibles. Facundo "Jagger" Herrera, autor de la palomita salvadora a los 43 minutos del segundo tiempo en Avellaneda para sellar el 1-0 y mandar al Xeneize a los playoffs del Torneo Clausura, volvió a robarse las miradas tras el partido con una desopilante confesión.
Tras ser la figura indiscutida del encuentro, el juvenil marcador central dialogó con el histórico programa Paso a Paso (TyC Sports) y se quedó con la tradicional remera del ciclo. Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, el pibe de la cantera azul y oro agradeció el reconocimiento: "Muy contento por hacer mi primer gol en Primera", expresó con una sonrisa imborrable. Sin embargo, el momento más divertido de la nota llegó cuando le consultaron sobre su apodo y su vinculo con la mítica banda de rock británica los Rolling Stones, apodo que nació en Reserva por su innegable parecido físico con el líder de la banda, Mick Jagger.
Meses atrás, Herrera había sorprendido al admitir que jamás había escuchado una canción del grupo británico. Ahora, tras convertirse en héroe en Avellaneda, confesó que empezó a incursionar en su discografía, aunque se topó con un obstáculo insalvable: "Escuché varios temas, pero no entiendo nada en inglés. No entiendo nada...". A pesar de la barrera idiomática, cuando el cronista le pidió que eligiera una banda sonora para musicalizar el gol de la victoria, el zaguero no dudó: "Ponele algo de los Stones".
La desopilante confesión de "Jagger" Herrera tras su gol en Boca
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Al analizar la maniobra táctica del gol, "Jagger" detalló cuál fue la fórmula para ganarle la posición a la defensa del "Rojo" en el tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa: "Suelo ir al primer palo y cuando vi que Seba la puso ahí arranqué, traté de sacarme la marca de encima y, bueno, de palomita ahí entró".
Además, el defensor central explicó el motivo de su efusivo beso al escudo de Boca en la celebración frente a la tribuna: "Un chico que estaba ahí en la concentración me pidió una foto y que haga un festejo si hacía un gol", concluyó el pibe del momento, que ya vive el clima de su primer Superclásico frente a River en La Bombonera.
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