La increíble premonición de Leandro Paredes en el gol de Jagger Herrera ante Independiente
El capitán de Boca reveló qué le dijo al juvenil "Jagger" Herrera instantes antes de su cabezazo salvador en Avellaneda. El "Ruso" Ascacíbar también le anticipó el festejo.
La victoria agónica de Boca por 1-0 ante Independiente en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini dejó mucha tela para cortar. Además de sellar la clasificación matemática del equipo de Rodolfo Arruabarrena a los octavos de final del Torneo Clausura y de recuperar la cima de la Tabla Anual de posiciones, el clásico de Avellaneda dejó una jugada inolvidable y una revelación mística por parte de Leandro Paredes.
Transcurrían los 43 minutos del segundo tiempo cuando el "Xeneize" dispuso de un tiro de esquina a favor. Mientras los centrales avanzaban hacia la zona de peligro, el capitán se acercó a Facundo "Jagger" Herrera para darle una indicación que terminó siendo profética: "Dale que hacés el gol, dale", le soltó el volante central al juvenil marcador central que viene siendo una de las piezas fundamentales del equipo.
Acto seguido, Sebastián Villa ejecutó el centro al primer palo y Herrera se tiró de palomita para anticipar a la zaga del "Rojo" y vencer la estirada del arquero Santiago Mele, desatando la locura en el banco visitante. Al término del partido, el campeón del mundo confirmó la secuencia en micrófonos de ESPN: "Le dije antes, cuando pasaba, le dije que vaya convencido de que iba a hacer el gol y cumplió. Estoy feliz por él y por todos los chicos que están haciendo un gran campeonato".
Leandro Paredes le avisó a Facundo Herrera que iba a marcar
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Para colmo, la "bendición" al juvenil no llegó únicamente desde los pies de Paredes. El propio Herrera confesó tras el pitazo final que otro de los referentes del vestuario le había vaticinado la misma jugada: "Paredes me dijo que iba a hacer el gol, el Ruso (Santiago Ascacíbar) también. Yendo justo para el área me dijo que iba a hacer el gol, traté de anticipar al primer palo, me tiré de palomita y por suerte entró".
Con la clasificación asegurada y la Tabla Anual en el bolsillo, Boca llega golpeando la mesa y con la confianza por las nubes en la previa de una semana trascendental en la que recibirá a River Plate en La Bombonera por el Superclásico.
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