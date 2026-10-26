La increíble premonición de Leandro Paredes en el gol de Jagger Herrera ante Independiente

Acto seguido, Sebastián Villa ejecutó el centro al primer palo y Herrera se tiró de palomita para anticipar a la zaga del "Rojo" y vencer la estirada del arquero Santiago Mele, desatando la locura en el banco visitante. Al término del partido, el campeón del mundo confirmó la secuencia en micrófonos de ESPN: "Le dije antes, cuando pasaba, le dije que vaya convencido de que iba a hacer el gol y cumplió. Estoy feliz por él y por todos los chicos que están haciendo un gran campeonato".