La desopilante reacción de Cristiano Ronaldo al ver a su "doble": "Eres muy feo"

Lejos de ignorarlo, el Bicho frenó su carrera, se acercó al sector donde estaba el joven y, con una sonrisa pícara, le lanzó una frase que desató las carcajadas de todos los presentes: "No te pareces a mí, eres muy feo". El fanático, lejos de ofenderse, estalló en una risa nerviosa al no poder creer que su ídolo se había detenido para bromear con él. El astro portugués cerró el encuentro con un pulgar arriba y una mirada cómplice antes de continuar con los ejercicios precompetitivos.