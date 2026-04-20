La desopilante reacción de Cristiano Ronaldo al ver a su "doble": "Eres muy feo"
El delantero del Al-Nassr bromeó con un fanático que fue a verlo lookeado igual a él. El video del cruce ya recorre el mundo.
No es novedad que Cristiano Ronaldo genera una devoción absoluta en cada rincón del planeta, pero lo que sucedió este fin de semana en la previa del partido del Al-Nassr superó lo esperado. Mientras el plantel realizaba la entrada en calor sobre el césped, el luso divisó en las primeras filas a un joven que no solo vestía la camiseta de la selección de Portugal, sino que llevaba el mismo corte de pelo y estilo que el "Bicho".
Lejos de ignorarlo, el Bicho frenó su carrera, se acercó al sector donde estaba el joven y, con una sonrisa pícara, le lanzó una frase que desató las carcajadas de todos los presentes: "No te pareces a mí, eres muy feo". El fanático, lejos de ofenderse, estalló en una risa nerviosa al no poder creer que su ídolo se había detenido para bromear con él. El astro portugués cerró el encuentro con un pulgar arriba y una mirada cómplice antes de continuar con los ejercicios precompetitivos.
La escena rápidamente inundó las redes sociales, donde los usuarios destacaron la buena onda del ex Real Madrid. Aunque el "clon" recibió la desaprobación estética del propio Ronaldo, se llevó a su casa un recuerdo imborrable y la confirmación de que, para el máximo goleador de la historia, el sentido del humor sigue siendo parte de su ADN a pesar del paso del tiempo.
Este gesto se suma a una lista de interacciones de Cristiano en la liga árabe, donde se muestra mucho más relajado y predispuesto al contacto con el público, reafirmando su rol como la máxima figura mediática de aquel país y que ya está atravesando los últimos años de su carrera con el Mundial 2026 en el horizonte para su despedida.
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