La desopilante respuesta de Mbappé a Ibai Llanos sobre con quién pelearia en La Velada del Año

La alfombra roja y los pasillos de la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres no solo dejaron definiciones deportivas y polémicas por los galardones, sino también perlitas desopilantes que ya se convirtieron en viral. Como es habitual, el popular streamer Ibai Llanos dijo presente en la gala y aprovechó su cercanía con las grandes estrellas del fútbol europeo para someterlos a su ya clásico cuestionario sobre La Velada del Año.