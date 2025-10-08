La despedida de Miguel Ángel Russo: dónde y a qué hora velan al DT de Boca
El fútbol argentino se prepara para despedir a uno de sus grandes referentes. Se viene el emotivo último adiós a un símbolo de la pelota.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmovió al mundo del fútbol argentino. Jugadores, técnicos, dirigentes y fanáticos expresaron su dolor por la partida de un hombre que marcó una época con su estilo, su templanza y su enorme legado deportivo.
El entrenador del Xeneize, según había comunicado la institución en un parte, permanecía desde hacía unas semanas "internado en su caso con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club".
En 2017 fue diagnosticado con cáncer de vejiga y próstata, una enfermedad contra la que ha luchado valientemente durante años, superando episodios críticos a través de quimioterapia y múltiples cirugías. Sin embargo, en los últimos meses, su estado se había deteriorado significativamente.
Según trascendió, había sido hospitalizado en varias ocasiones debido a infecciones y cuadros de deshidratación, complicaciones derivadas de su enfermedad de base. Ha estado en tratamiento en el Sanatorio Fleni, uno de los centros médicos de mayor complejidad del país.
A los 69 años, murió Miguel Ángel Russo: los detalles del último adiós
De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, aunque es un dato que recién ahora se ha oficializado.
Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.
De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.
Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.
