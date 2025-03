La desventaja que tendrá River cuando reciba a Barcelona en el Monumental por Copa Libertadores

Para ese duelo de la segunda fecha, River no podrá contar con su público debido a una dura sanción impuesta por CONMEBOL. El castigo responde al uso de pirotecnia por parte de los hinchas en el partido de vuelta de las semifinales de la Libertadores 2023 contra Atlético Mineiro. Así, el Millonario no tendrá la chance de hacer pesar la localía en su estreno como anfitrión, una situación que no se repetirá en los otros cinco compromisos del torneo, ya que sí habrá público visitante en sus viajes a Ecuador y Perú.