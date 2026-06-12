Zlatan Ibrahimovic sorprendió al elegir a su candidato en el Mundial 2026 y liquidó a Panamá

"Creo que serán un saco de boxeo", expresó al referirse al seleccionado centroamericano. La frase generó un silencio inmediato en el estudio y obligó al sueco a intentar una aclaración posterior. "No quiero ser irrespetuoso, pero esto es difícil. Esto es tres naciones confirmadas", agregó. Lejos de suavizar el impacto de sus palabras, la explicación terminó reforzando la contundencia de su análisis y alimentó el debate sobre las posibilidades reales de Panamá en el grupo.

La transmisión también contó con la presencia de Thierry Henry, otro exfutbolista de enorme trayectoria internacional. El francés protagonizó uno de los intercambios más comentados de la jornada cuando eligió a Haití como una selección capaz de dar alguna sorpresa durante el certamen. Ibrahimovic no tardó en responder y cuestionó la objetividad de su compañero.

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"Sé que Thierry habló de Haití, pero creo que ahora está siendo amable. O tiene algunos amigos en la selección nacional", deslizó. Ante esa observación, Henry defendió su postura señalando que el conjunto haitiano podía dar pelea. La respuesta del sueco fue inmediata: "Él está siendo amable".

Desde su retiro en 2023, Ibrahimovic se mantuvo cerca del fútbol a través de distintos proyectos vinculados al deporte. Su carrera profesional incluyó pasos por algunos de los clubes más importantes del mundo y participaciones en los Mundiales de 2002 y 2006 con la selección sueca. Ahora, desde el rol de comentarista, parece dispuesto a trasladar a la televisión la misma personalidad que mostró durante décadas sobre el césped.

Mientras tanto, Croacia, el equipo por el que declaró simpatía, iniciará su camino mundialista el 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas. Posteriormente enfrentará a Panamá en Toronto y cerrará la fase de grupos contra Ghana en Filadelfia. Con Ibra observando atentamente desde los estudios de televisión, sus opiniones prometen seguir generando repercusión a lo largo de todo el torneo.