El mensaje de Enzo Fernández tras la derrota en la final del Mundial 2026: "Hay algo mucho más grande que..."
El mediocampista de la Selección Argentina publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y destacó los valores del grupo que volvió a llegar a una final de la Copa del Mundo.
Luego de la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026, Enzo Fernández compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para reflexionar sobre el recorrido de la Selección Argentina durante el torneo y agradecer el apoyo incondicional de los hinchas.
El mediocampista, una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lionel Scaloni en los últimos años, puso el foco en la identidad que construyó el grupo más allá del resultado obtenido en el MetLife Stadium: "Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", comenzó escribiendo el futbolista.
En su publicación, Enzo destacó el espíritu competitivo que caracterizó a la Albiceleste durante el ciclo de Scaloni y remarcó que representar a la Selección implica mucho más que levantar trofeos: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", expresó.
El volante también aprovechó la oportunidad para dedicarles unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo a lo largo del Mundial 2026, tanto en los estadios como desde distintos rincones del país: "Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", manifestó.
Finalmente, Enzo Fernández reafirmó el enorme significado que tiene para él vestir la camiseta de la Selección Argentina y aseguró que continuará entregándose al máximo cada vez que tenga la oportunidad de defenderla: "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", concluyó.
El mensaje del mediocampista se suma a los de otros integrantes del plantel que, tras la derrota en la final frente a España, eligieron destacar el orgullo por el camino recorrido y el compromiso de un grupo que volvió a dejar a la Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.
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