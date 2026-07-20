El mensaje de Enzo Fernández tras la derrota en la final del Mundial 2026: "Hay algo mucho más grande que..."

En su publicación, Enzo destacó el espíritu competitivo que caracterizó a la Albiceleste durante el ciclo de Scaloni y remarcó que representar a la Selección implica mucho más que levantar trofeos: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", expresó.